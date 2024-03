Fallece Rubén Darío Velázquez, maestro asturiano del expresionismo y la abstracción

El pintor Rubén Darío Velázquez Juarros (Cornellana, Salas; 1934), que navegó con maestría entre las aguas del expresionismo y la abstracción, falleció ayer por la mañana en Móstoles, donde había establecido su residencia familiar hace décadas, después de haber vivido durante un largo tiempo en Las Palmas de Gran Canaria.

El crítico de arte Jesús Villa Pastur, que lo reseñó en su "Historia de las Artes Plásticas Asturianas", lo tenía por un brillante representante de lo que él denominó "expresionismo lírico" y dijo del artista que, en su obra, "supo captar la soledad del hombre". En 1991 fue el pintor homenajeado en el XXII Certamen de Pintura de Luarca, con Villa Pastur al frente por aquel entonces.

Más adelante, Rubén Suárez, que además de crítico fue gran amigo del pintor, recogía sus propias palabras en un artículo publicado en LA NUEVA ESPAÑA con ocasión de la antológica que le dedicó el Centro Cultural Cajastur, en el Palacio de Revillagigedo de Gijón, en 2006. "No fui a la abstracción. Ella vino a mí como una necesidad física y mental en el sentido de actuar con toda libertad", explicaba Rubén Darío Velázquez.

"El poder del rojo". / LNE

Luis Feás, también crítico de arte, sintetizó el tránsito del artista asturiano con estas palabras: "Desde el 2000 fue llegando a la abstracción como desarrollo lógico de su anterior figuración surreal-expresionista, que se presenta o pretende como no figurativa pero que en realidad representa en el fondo el mismo universo".

Rubén Darío Velázquez, que deja viuda y dos hijos, tuvo una infancia dura y marcada por la Guerra Civil. Parte de su niñez transcurrió en el antiguo hospicio de Oviedo, hoy sede del hotel de La Reconquista. Entre 1956 y 1962 estudió Bellas Artes en Madrid. En ese tiempo dibujaba en el Casón del Buen Retiro y se hizo copista del Museo del Prado.

Ejerció la docencia brevemente el en instituto de Secundaria Alfonso II, de Oviedo, y también en Luarca, hasta que en 1964 se traslada a Canarias, donde se establece hasta 1980, cuando se mudó a Móstoles.

En 1972 su obra "Grado de General", con la que participó en la Bienal Nacional de Bellas Artes, fue adquirida con destino al Museo Nacional de Arte Contemporáneo de Madrid. En 1986 recibió el Premio de la Dirección General de Bellas Artes en el 53.º Salón de Otoño de Madrid por su cuadro "Artilugios", que se incorporó a los fondos del mismo museo.

En 1990 ganó el Premio Reina Sofía de Pintura y Escultura, convocado por la Asociación Española de Pintores y Escultores. También fue distinguido con la Medalla de Honor en el VI Premio de Pintura BMW.

En sus exposiciones en Asturias solía alternar las galerías de Oviedo y de Gijón. En 2013 la galería Tioda de Gijón le dedicó una exposición en la que reunió 35 de sus obras.

Rubén Darío Velázquez Juarros. / LNE

El poeta ovetense Antonio Gamoneda, que también ejerció la crítica de arte, escribió en 1978, con motivo de una exposición de Rubén Darío Velázquez en León, que en sus cuadros "cada forma establece, simultáneamente, un diálogo con la más próxima y con el sentido de la composición global. Del mismo modo que en una pieza poemática, cada contenido fonético, cada palabra, tiene un valor y una función respecto al poema entero, cada elemento plástico se articula en una armonización que corresponde a la unidad amplia de la obra. Me extiendo sobre esta particularidad porque me parece sustantiva y porque me certifica que este pintor no hace descansar el atractivo de su trabajo en el indudable gracejo de sus relatos, sino en la entidad y consistencia del hecho pictural".

Rubén Darío Velázquez pintó hasta hace unos meses, mientras la salud se lo permitió, y sus últimos cuadros, compartidos en sus redes sociales, salieron de su estudio el año pasado.