“Desmitificar la leche”, combinarla mejor con pan y otras recomendaciones para las familias con bebés, en el estreno de las Jornadas de Salud en Salas

La educadora Cristina Díaz fue este primer martes de abril la encargada de inaugurar las Jornadas de Salud del Ayuntamiento de Salas, con una conferencia sobre alimentación infantil. En concreto, sobre “Baby Led Weaning”, un término anglosajón que hace referencia al inicio de la alimentación complementaria y la introducción de sólidos.“Es una materia importante, más que nada porque, a veces, ofrecemos alimentos a los peques que no tienen la cocción o el corte idóneo, y puede haber riesgo de asfixia, por ejemplo”, explicó Díaz, docente en la Escuela de 0 a 3 años de la villa salense.

Para un nutrido público, la profesional abordó en la charla algunos mitos de la alimentación infantil y también las señales que los bebés dan a la hora de iniciar esa alimentación complementaria. “Todas son importantes, pero, una de las principales, es que el niño se mantenga sentado. No que se siente solo, sino que se aguante sentado. Eso significa que su sistema digestivo está madurado”, explica Díaz.

Madre de una niña, comenzó a interesarse por el desarrollo de los bebés antes de que su hija naciera. “Es importante que los que trabajamos con niños sepamos estas cosas y también las familias y cualquiera en general. Son aspectos básicos de salud”, asegura. Entre los asistentes, no todos sabían que “la manzana no debería darse hasta los cinco años en crudo. Ni la mandarina en gajos enteros”. Lo redondo y pequeño, como 'cherris' y aceitunas, también tienen su momento (y su peligro). Y es que “hay alimentos que no se pueden dar hasta los cinco incluso los diez años”, subrayó la educadora.

En primera línea con las familias, asegura que “en el día a día, se recurre mucho a 'lo que se hizo toda la vida’. Pero, por ejemplo, ahora sabemos por evidencia científica que no se debe cocinar con alcohol para los pequeños, porque nunca termina de evaporarse del todo". Sobre la leche, que tanto debate provoca, Díaz lo tiene claro: “no es lo mismo lo que necesitan los bebés hasta el año que después de cumplir el año. Nos obsesionamos mucho, en general, con que tienen que tomar leche a partir del año. Y hay cosas que desmitificar. Por ejemplo, la leche con pan es mucho más saludable que meterle cereales”, aseveró.

Por su parte, la concejala salense Ana Pérez, destacó la importancia de la información veraz en "procesos de continuo cambio" como la crianza de los bebés. "Estos talleres son muy interesantes. Siempre está bien recibir consejos que nos ayuden en este proceso. Porque, muchas veces, surgen dudas y puede ser complicado saber qué alimentos darle a los bebés. Espero que ayude a las familias, a ellas van dirigidas estas actividades", apuntó la edil.

Además del complejo mundo de la alimentación infantil, Díaz acercará también otro taller en el marco de las jornadas municipales. En este caso, de "disciplina positiva", los sábados 6 y 13 de abril, en horario de 10 a 14 horas. La actividad contarán con servicio de conciliación y se celebrará en la Escuela de 0 a 3 de Salas.