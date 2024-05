Más de 300 personas llenan el polideportivo de Salas en la primera velada de boxeo: “Te hace levantarte de la silla”

El anuncio de la primera velada de boxeo en Salas levantó expectación en la zona. Y el sábado, como se esperaba, el polideportivo municipal de la villa se llenó. Más de 300 personas acudieron a la cita, de la que participaron catorce luchadores de diferentes localidades de Asturias.

“Vinieron algunos de Gijón, Mieres, Grado, Corvera… Alumnos y compañeros de varios gimnasios de la zona. En total hubo siete combates amateurs”, explicó Aitor Nieto, maestro de boxeo y organizador del evento. Con próximas citas en Colloto y Belmonte de Miranda, él es también el encargado de organizar las finales de los campeonatos de Asturias, a finales de junio en Llanera.

Aitor Nieto, en la esquina del boxeador salense Tony Viego, durante la velada del sábado en la villa / Julina Noriega

“Creo que la gente lo disfrutó, era algo nuevo para el pueblo. Me dicen que les gustó mucho y espero que haya alguna vez más”, destaca Nieto sobre un deporte “que engancha”. “Hay mucha gente que, en la primera clase, no se encuentra del todo bien. Pero, a base de entrenamiento, vas mejorando y muchos quieren competir. No se trata solo de dar golpes, tienes que saber los movimientos… es un deporte de mucha emoción. Y, por ejemplo, en estos combates, vas a animar a tu amigo, y te hace levantarte de la silla”, añade el maestro. Que tiene su escuela en el Polígono Águila del Nora de Colloto