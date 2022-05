Para perder peso no sólo es importante que hagas ejercicio y cuides tu alimentación. Hay otra serie de aspectos de tu vida que tienes que tener en cuenta si de verdad quieres cambiar de habitos. Y uno de ellos es el sueño. Normalmente le prestamos poca atención al descanso nocturno. Estamos demasiado ocupados con el trabajo, la familia y los amigos como para preocuparnos por cuantas horas dormimos cada día. Pero esa realidad tiene que cambiar. Los médicos y los nutricionistas insisten en que para garantizar que nuestro cerebro y nuestro cuerpo funcionan correctamente tenemos que dormir durante, como poco, siete horas al día. Da igual de dónde saques el tiempo pero tienes que darle al descanso nocturno la importancia que se merece. Si no estás descansado no vas a poder afrontar los retos del día a día. Y ahí está la primera clave de porqué dormir adelgaza.

Si no duermes y descansas las horas que necesitas cada día (entre siete y ocho horas para un adulto medio), no podrás hacer ejercicio y tu cuerpo, además, necesitará una “energía extra” que sólo conseguirá si abusas de las calorías y de los ultraprocesados: los alimentos más dañinos tanto para tu salud como para tu objetivo de perder peso. Si estás cansado ni vas al gimnasio ni sales a correr ni tan siquiera caminas los pasos que tienes que dar cada día para estar saludable. Además la falta de sueño puede alterar tu carácter e incluso afectar en tu relación con los demás. El sueño y el ejercicio De hecho, la relación entre el sueño y el ejercicio es, por así decirlo, la “pescadilla que se muerde la cola”. Si haces ejercicio (una hora al día caminando, corriendo, nadando o haciendo cualquier otro deporte), afrontarás el día con más energía y al final de la jornada podrás dormir y descansar mejor. Pero aún hay más. Para descansar y dormir bien también tienes que tomar la alimentación justa y necesaria. La más sana. Las comidas ultracaloricas harán que tu cuerpo esté, por así decirlo, “hiperexcitado” y te impedirán descansar con profundidad. “Cuando te preguntas si engorda menos el pan blanco o el integral es sólo un detallito si se compara con la importancia que tiene el sueño para perder peso”, explica en uno de sus últimos post en Instagram el nutricionista Miquel Girones. La afirmación se basa en un estudio científico que hace años demostró que se perdían el doble de grasa las personas que descansaban más de siete horas comparadas con las que dormían menos de cinco horas al día. Pero es que además los pacientes sometidos al estudio que mejor descansaban eran, además, los que menos masa muscular perdían. Y es que, conforme se van cumpliendo años, el peso no lo determina tanto la grasa como el músculo. Es decir, si quieres adelgazar cuando ya has pasado la barrera de los 40 años (por ejemplo) en lo que deberías centrarte es en ganar masa muscular y no tanto en hacer ejercicios aeróbicos como correr o andar en bicicleta que lo que te van a hacer es perder grasa.