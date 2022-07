Buenos huevos, buenas patatas y una buena sartén antiadherente. Eso son los ingredientes necesarios para hacer la tortilla perfecta. Sólo hay que añadir un poco de paciencia y sabiduría para afrontar el momento clave: el de darle la vuelta.

Para hacer la tortilla, debemos picar tantas patatas como queramos. Para dos personas, cuatro patatas medianas puede ser una buena cifra

¿Cómo se prepara la tortilla de patatas en el microondas?

Los ingredientes que necesitamos para esta elaboración son los siguientes:

115 gramos de cebolla (en el caso de que nos guste con ella)

3 cucharas de aceite de oliva virgen extra (AOVE)

2 cucharas de agua

300 gramos de patatas, lo que equivale a 3 unidades pequeñas

3 huevos

Sal y pimienta al gusto

El primer paso es cortar la cebolla en juliana e introducirla en el molde de Lékué y añadir una cucharada de postre de aceite de oliva, 2 cucharas de agua y una pizca de sal. Remueve todos los ingredientes y mételo en el microondas durante 3 minutos a 800 W (a máxima potencia).

Mientras se cocina la cebolla, corta la patata en rodajas finas e introdúcelas en el molde. Añade 2 cucharas de aceite de oliva virgen extra. Remueve y cuece 5 minutos más.

Bate los huevos en un bol junto a una pizca de sal y, una vez se haya cocinado la patata (si aún no está hecha puedes dejarla unos minutos más), viértelos y distribuye de forma homogénea.

Cuece 3 minutos, gira el molde, y añade 1 minuto más a 800 W. ¡En tan solo 12 minutos tendrás la tortilla lista para servir y sin apenas ensuciar utensilios!

Otras opciones para preparar tortilla de patatas

Sin embargo, si prefieres preparar la tortilla de patatas de forma tradicional, te presentamos los mejores utensilios. La tapa volteadora tiene un agarre en el centro y, con su diseño, podrás dar la vuelta a la tortilla. Es apto para sartenes de 28 centímetros de diámetro. También la puedes usar para proteger las comidas de los insectos y como tapa anti salpicaduras de aceite.

La máquina para tortillas tiene una superficie profunda y otra plana. La tecnología twist and turn está diseñada girar las tortillas y garantizar que no se derramen. El recubrimiento antiadherente de alta calidad permite que uses menos aceite al preparar una tortilla de patatas.

Tiene un diámetro de 22,5 centímetros y potencia de 1300 W. El mecanismo de bloqueo hace que el giro de las placas sea seguro.

No sólo puedes hacer tortillas, ya que tiene una apertura de 180º y dos placas de calor, podrás cocinar fajitas, tartas… y con la temperatura que prefieras. Cocinarás de forma segura en todo momento gracias al temporizador con desactivación automática.

Además, es fácil de limpiar porque es su revestimiento antiadherente.