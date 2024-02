La cirugía plástica vive un auténtico ‘boom’ en España. Después de la pandemia provocada por el coronavirus, han aumentado el número de intervenciones que se realizan en nuestro país para mejorar algunos aspectos físicos.

Con diferencia, el aumento de pechos es una de las operaciones más demandadas por las españolas. Le siguen la liposucción La abdominoplastia (eliminar el exceso de piel y grasa en la parte media y baja del abdomen) El levantamiento de senos Y la rinoplastia.

Esta última, la quinta más solicitada en las clínicas de medicina estética españolas, es un tratamiento quirúrgico en el que se corrigen las deformidades de la nariz.

La doctora Susan Díaz, cirujana facial y médica estética, se ha convertido en la primera cirujana en realizar en España una rinoplastia ultrasónica guiada por ecógrafo para narices con rellenos permanentes. En conversación con este diario, explica que la principal diferencia con la rinoplastia tradicional es que:

“Se realiza con un dispositivo que emite unas ondas ultrasónicas. Este dispositivo permite hacer de forma precisa la fractura y el limado del componente óseo. Esto se traduce en el que la cirugía y el posoperatorio sean indoloros, y que la inflamación y los hematomas sean en más de un 50% menores que con la rinoplastia tradicional”.

Rinoplastia: no solo por motivos estéticos

Mediante la rinoplastia o cirugía de la nariz, se modifican las estructuras óseas y cartilaginosas nasales. Se consigue, además, mejorar la armonía facial, como resalta a ‘Guías de Salud’ la doctora Díaz, miembro de Rhinoplasty Society of Europe.

La rinoplastia ultrasónica no se realiza solo para una mejora estética

Aunque la mayoría de nosotros creemos que se trata de una intervención que tiene un gran componente estético, porque no cumple determinados cánones de belleza, es verdad que muchas veces está motivado por cuestiones funcionales.

Por ejemplo, tabique nasal torcido, inclinado o deformado que puede llegar a dificultar la respiración.

Por eso, la rinoplastia ultrasónica “no se realiza solo para una mejora estética”. Al modificarse la forma de la nariz, además de cambiar la apariencia física, también puede mejorar algunos aspectos fisiológicos como la respiración. También después de un accidente o lesión en la que se ha producido una fractura nasal.

Los pacientes que son candidatos a someterse a esta cirugía son “personas que no se sientan a gusto con su nariz y quieran ganar en autoestima, como pacientes que tengan algún problema funcional en cuanto a tabique nasal, como una desviación”.

En este caso, también se podría, además de corregir la funcionalidad, retocar la parte estética, siempre que quisiera el propio paciente.

¿Cómo será mi nariz operada? ¿Se puede saber?

La simulación de cómo quedará la nariz después de la intervención es uno de los aspectos que más preocupan a los pacientes que se están planteando una rinoplastia. Sin embargo, en la actualidad se cuenta con la tecnología necesaria de simulación virtual en 3D.

“Es muy precisa, y esa precisión da mucha seguridad al paciente, porque podemos tomar a medida cómo quiere la rotación y la proyección de la punta de la nariz”.

Rinoplastia, ¿con anestesia local?

La anestesia es otra de las cuestiones que más dudas generan los pacientes que pretenden someterse a una rinoplastia. Y más en algunas personas que le tienen cierto miedo a la anestesia.

Yo siempre la realizo con anestesia general porque es una cirugía de muchas horas

No obstante, la anestesia local no está recomendada para este tipo de cirugía plástica porque, aunque el paciente no tendría sensibilidad en esa zona, sí podría sentir dolor en algunos momentos de la operación.

“Yo siempre la realizo con anestesia general porque es una cirugía de muchas horas. Además, gracias a la anestesia general, la vía aérea está protegida durante la operación, algo que no sucede en una sedación”.

¿Cómo es el posoperatorio de la rinoplastia ultrasónica?

Es bastante sencillo. “Al ser una cirugía que no duele, permite al paciente reincorporarse a su vida habitual en unas 48 o 72 horas. En ese tiempo, aún hay inflamación, pero las personas que trabajan en oficinas, por ejemplo, se hacen la rinoplastia ultrasónica un jueves y el lunes ya están de vuelta en su puesto de trabajo”.