De los 236.000 euros que hacen falta para ejecutar la primera fase del arreglo de la iglesia de Pola de Siero, van recaudados 102.000 euros. Es decir, aún queda algo más de la mitad (134.000 euros) para alcanzar el objetivo que se propuso el pasado abril y que permitirá restaurar la torre y la fachada principal. Cuando llegó “Filomena” se desprendieron numerosos cascotes que, por fortuna, no alcanzaron a ningún viandante. Hubo que cerrar el paso a los fieles durante varios días. Ahora, el comité de miembros de la parroquia teme no conseguir el dinero antes de que llegue el invierno y tener que clausurar el templo.

Esta será la primera fase de la obra, cuyo plazo de ejecución es de diez meses y sobre la que ya se hizo un estudio de la piedra para determinar el estado del edificio. Y, sin tener elaborada esta parte, no podrán acometer la segunda, que consiste en la renovación de la techumbre del templo y del prebisterio, ya que tiene algunas filtraciones. Su financiación alcanza los 177.000 euros. Al final, todo saldría por casi medio millón de euros.

“Si la primera parte no sale a flote, tampoco podrá hacerlo la segunda”, explica José Antonio Noval, que es una de las siete personas que conforman la comisión parroquial. Todos ellos, han empapelado la Pola pidiendo ayuda a quien pueda colaborar, porque “ninguna ayuda es pequeña” y “todo cuenta”, intentando sensibilizar de la problemática que arrastra la iglesia.

Generosidad

Dependen de la generosidad de los fieles. “Estamos muy agradecidos a todos los que han contribuido, pero sabemos que no corren buenos tiempos”, señala Noval. Y, para el “poco tiempo” que llevan, están satisfechos con la respuesta. Pero “el tiempo pasa” y no pueden evitar ponerse en el peor escenario: no llegar a tiempo para el invierno. En el mejor escenario para ellos les gustaría poder comenzar con la primera fase de reparaciones entre octubre y noviembre, evitando así que ocurran incidentes como los de los últimos meses de invierno.

Para conseguir recaudación, han abierto varias vías. Por un lado, una vez al mes se hace una petición especial para la restauración de la iglesia. También la hicieron coincidiendo con las fiestas del Carmen y del Carmín y por San Pedro, que es el patrono del templo. Celebrarán otra el próximo 8 de agosto, dentro de nueve días, coincidiendo con el homenaje que realizan por el treinta aniversario del fallecimiento del antiguo párroco de la Pola Carlos Sánchez.

Otra de las vías de financiación que se han planteado es a través de la venta de lotería de Navidad, pero aún falta mucho para esas fechas. No obstante, el dinero que recauden que exceda el necesario para acometer la primera fase se utilizará para la segunda, que se hará posteriormente. Y, finalmente, en la propia iglesia también hay un apartado donde recoger la hoja para la realización de la donación, que también se puede descargar de la página de Facebook del templo.

“Estamos optimistas y esperanzados, pero aún queda un largo camino por recorrer. No queremos ponernos en lo peor”, señala Noval, en nombre del resto de compañeros del comité. Entiende que la iglesia de la Pola tiene un gran valor artístico y sentimental, además del sentimental para los feligreses y feligresas de Siero. “Lo que queremos evitar es un mal mayor. De momento, no hay un peligro grave, pero los cascotes podrían haberle golpeado a alguien en la cabeza. Queremos adelantarnos a las posibles desgracias”, resaltó, rememorando cuando encintaron la plaza frente a la iglesia y se prohibió el paso. Fue alrededor de las diez de la noche, cuando aún había gente por la calle.