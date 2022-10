Los vecinos de la localidad de Bobes han denunciado la presencia de okupas en una de las casas de la zona. En concreto, en un chalé que permanece abandonado y sin que se conozca quién es el propietario.

La situación ha puesto en alerta a quienes viven en las proximidades de la edificación, que justo está situada frente a una de las entradas principales de la gran nave logística de Amazon. En su mayoría, son gente mayor y temen el "constante trasiego" que, según denuncian, se viene produciendo en los últimos días en el entorno de la casa, de la que "sale y entra mucha gente, dan golpes y hacen ruido", según señala una de las vecinas afectadas.

Ya hace tiempo que el edificio en cuestión, una casa de piedra de varias alturas con garaje y amplia zona de jardín, permanece abandonada. "Hay maleza y bichos y eso también nos afecta a todos, porque nadie sabe de quién es la casa, en ella parece que nunca ha vivido nadie", explican los vecinos, antes de referirse a un supuesto embargo por parte de las entidades bancarias.

"Dado que nunca ha habido inquilinos, ya hemos vivido otros intentos de ocupación y en varias ocasiones vino gente y entró, aunque no durante mucho tiempo", explica otra vecina. En este caso, los nuevos okupas habrían llegado hace ya unos días. "Sacaron muchas cosas y hubo mucho movimiento", relatan los vecinos, que también denuncian que los cubos de basura cercanos están a rebosar con numerosos enseres de la vivienda y sillones que permanecen al pie de la carretera.

Diligencias

Los vecinos llamaron a la Guardia Civil en cuanto se percataron de que podría estar produciéndose la okupación del inmueble. "La verdad es que siempre se han portado fenomenal y han iniciado diligencias, pero no pueden hacer mucho más", lamentan los habitantes de la zona. Porque, entre otras cosas, "no debe estar claro de quién es la casa, y si no encuentran al dueño o el propietario y no denuncia, no se deber poder hacer demasiado", se quejan.

Sí reclaman, en cambio, al Ayuntamiento de Siero que ponga en práctica sus competencias urbanísticas para saber, en primer lugar, si el inmueble se encuentra en situación regular o si, por el contrario, incumple alguna normativa. "Entendemos que el Ayuntamiento es el que debe actuar, porque no parece clara la situación legal de la casa", indican los vecinos. En todo caso, piden a la autoridad local que actúe para "tapiar la vivienda y evitar que entre gente en cualquier momento, porque ahora han sido estas personas, pero cuando se vayan vendrán otras; en los últimos tiempos ha habido varios intentos", afirman.

Los habitantes subrayan que la presencia de maleza, con artos que llegan a extenderse por los jardines colindantes, es otro problema añadido al que "alguien debería poner solución, porque todos tenemos la obligación de mantener cuidadas las propiedades".