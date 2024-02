El río Nora, con tendencia a disminuir su nivel tras estar en alerta por desbordamiento

Técnicos de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) mantuvieron durante la tarde y la noche de ayer el río Nora, en Siero, en prealerta, por la subida del nivel del agua a causa de las intensas lluvias registradas en las últimas horas. El concejal de Caminos en el Medio Rural, Alejandro Villa, y el concejal de Infraestructuras Urbanas, Javier Rodríguez, han visitado este martes las zonas donde se han producido algunos desbordamientos puntuales y aseguran que "la tendencia es a la baja".

El edil de Caminos señaló que "el nivel del agua ha descendido con respecto a ayer, cuando alcanzó su punto máximo entre las 19.00 y las 22.00 horas". De momento, no tiene constancia de que se hayan producido argayos a causa del temporal, explicó Villa.

Durante la tarde de ayer y esta mañana han sido numerosos los vecinos que se han acercado hasta la senda del Nora, en la Pola, o otros puntos por los que pasa el río para comprobar la evolución del nivel del agua, que ha preocupado en algún momento, aunque actualmente no sigue subiendo, tal y como explicaron los responsables municipales.

Iván Hevia y Blanca Ruiz explican que ayer vieron "el río tan crecido que no nos atrevimos a salir a nuestro paseo diario". Aunque hubiesen querido, no hubieran podido hacerlo, ya que, tal y como señalan Samuel Fernández y José Antonio Díaz, asiduos a la zona, "el puente que da acceso a la senda estaba completamente inundado y no se podía pasar".

Ambos detallan que "de ayer a hoy ha disminuido mucho el caudal, así que esperamos que, si no baja del todo, al menos no siga subiendo".

Y es que, aunque parece que el tiempo ha dado una tregua, las previsiones meteorológicas insisten en que se esperan intensas precipitaciones para los próximos días.

Díaz, al igual que Sonia García, residente en Pola de Siero desde hace 17 años, confían en que el río "no llegue a desbordarse". Tanto es así que García destaca que “fueron peores las inundaciones de noviembre, cuando las alcantarillas no daban a más para drenar el agua, esa fue la peor vez que he visto yo el cauce desde que vivo aquí".

Para Samuel Fernández, que pasea a diario por la senda con su perra "Lía", el principal problema del Nora reside en que "hay muchos árboles en la vera. Esto hace que cuando el agua baja con la fuerza con la que lo hace cuando hay temporal, los arrastre, y acabe causando destrozos en los diferentes puentes que atraviesan su paso y en el entorno".