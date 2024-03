El juez archiva una denuncia por prevaricación de Podemos contra el Alcalde de Siero

El juzgado ha archivado una denuncia de Podemos por prevaricación contra el alcalde de Siero, Ángel García, por un presunto uso irregular de las tarjetas de aparcamiento de los concejales. El propio regidor desveló el fallo judicial a su favor durante el Pleno ordinario celebrado a primera hora de la mañana de este jueves, una jornada en la que también tuvo lugar una sesión extraordinaria a instancias del PP para debatir sobre las adjudicaciones de las instalaciones deportivas municipales. "Quería hacerle un ruego, incluso me atrevería a decirle, una exigencia", le dijo García a la edil morada, Silvia Tárano. "Y es que les exijo que me pidan una disculpa pública por la denuncia que me han interpuesto por prevaricación, y que han perdido. Y, por otro, que devuelvan los 1.590 euros que deben al Ayuntamiento y a los ciudadanos de Siero, y que corresponden a los gastos de abogado y procurador para el procedimiento judicial", indicó el regidor, al final del Pleno.

Los hechos se remontan a mayo de 2023, días previos a la celebración de las elecciones municipales, cuando Javier Pintado, exconcejal de la formación morada, interpuso una denuncia por prevaricación contra el regidor por vía penal. "La querella indica que estaría infringiendo el deber de actuar conforme al ordenamiento jurídico, en cuanto a que, presuntamente, estaba otorgando autorizaciones de aparcamiento al margen de cualquier expediente administrativo y la normativa que regula dichas concesiones, así como aquellos otros delitos que, de la instrucción, puedan resultar concurrentes", recordó García.

La denuncia hace referencia a las tarjetas que había para que los concejales aparcaran delante del Ayuntamiento. El regidor indicó que "yo ni sabía de su existencia ni las firmaba". Tanto es así, que, según dijo, el grupo municipal del PSOE aportó en el juzgado "una tarjeta donde la firma correspondía al concejal delegado de seguridad ciudadana". La denuncia fue archivada y sobreseída a finales del pasado año. "Tienen una obsesión conmigo porque rozan el fascismo, porque son incapaces de asumir las decisiones de las urnas y lo único que pretenden es hacerme daño", espetó Ángel García a la ahora edil de Podemos.

Los puntos del orden del día del Pleno que generaron más controversia fueron, por una parte, la modificación de la plantilla de personal eventual del Ayuntamiento y, por otra, la modificación de la plantilla de personal del Patronato Deportivo Municipal. En cuanto a la primera de ellas, la Alcaldía pasará de tener cinco asesores a siete. La medida salió adelante con los votos socialistas, de Izquierda Unida (IU) y de la Plataforma Vecinal de La Fresneda, siendo rechazada por el resto de partidos.

Finalmente, Podemos y Vox presentaron sendas mociones relativas al desarrollo de una nueva ordenanza reguladora del arte urbano y a la modificación del actual Reglamento de Régimen Interior del Patronato Deportivo de Siero, en relación al uso, disfrute y explotación de todas las instalaciones deportivas municipales, respectivamente. Ambas fueron rechazadas.