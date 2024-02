El portavoz del PP cobra 40.000 euros anuales, pero no acude a las comisiones municipales, denuncia el PSOE

El portavoz municipal del PP de Siero, Juan Luis Berros, no ha asistido a ni una de las 33 comisiones informativas a las que ha sido convocado en lo que va de mandato, pese a tener una liberación al 80% que le supone unos ingresos de 40.000 euros al año mientras compatibiliza el cargo político con su bufete de abogados en la Pola. Sobre esta base, el concejal de Hacienda, el socialista Alberto Pajares, reclamó ayer al dirigente popular que "explique a los vecinos qué hace para recibir del Ayuntamiento un sueldo de más de dos mil euros al mes en catorce pagas y qué tiempo dedica a los asuntos municipales para ello".

Pajares aclaró que, al menos de momento, el gobierno que lidera Ángel García no tiene previsto retirarle la liberación al portavoz del PP, limitándose a "pedir explicaciones" por el hecho de que no haya acudido a ni una sola comisión informativa. "Como está liberado, no cobra nada por asistir a esas reuniones y de ahí que no aparezca por ellas", afirmó el edil del PSOE, que también negó que se le esté impidiendo a Berros el acceso a expedientes municipales, como denuncia el edil popular. "Cuando se le da cita, nunca puede venir, y al pedirle qué horario le viene bien, aporta aquellos en los que no hay funcionarios", detalla Pajares.

"El portavoz del PP debe explicarse, porque nunca le vemos por el Ayuntamiento, está liberado al 80%, recibe 40.000 euros anuales por ello y su bufete de abogados sigue funcionando como antes de que se decidiera a entrar en política", concluyó el edil de Hacienda.