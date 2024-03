Frente vecinal en Argüelles contra los tres depósitos de energía previstos en la zona

Los proyectos para implantar tres almacenes energéticos de baterías de litio en la parroquia sierense de Argüelles han despertado inquietud en una parte del vecindario, que emplaza al Principado y al Ayuntamiento a buscar "ubicaciones alternativas, más alejadas de las viviendas". "Queremos mostrar nuestro profundo malestar por la ubicación de estas plantas industriales, ya que, según el proyecto actual, una de ellas se situará en un área rural con numerosas viviendas construidas y otras en proceso de construcción", advierten estos residentes en la parroquia. Más en concreto, afirman que uno de esos almacenes energéticos "se prevé a escasos cien metros de una vivienda y a entre doscientos y trescientos metros de un grupo amplio de casas ya habitadas y donde hay proyectos ya aprobados para construir nuevas viviendas unifamiliares".

"Entendemos que esa zona no es una ubicación para construir una planta industrial y que existen numerosas alternativas en el concejo, por ejemplo polígonos, donde se podrían situar este tipo de industria sin necesidad de destruir y generar molestias a los vecinos de la parroquia", añaden los residentes que son contrarios a los proyectos. En todo caso, alertan de que no se oponen a las instalaciones en sí, sino a "la situación que se ha seleccionado, muy próxima a las viviendas". A partir de ahí, instan al Ayuntamiento y al Principado a que busquen alternativas "alejadas de las viviendas y que no afecten a la vida de los vecinos".

Tal y como informó LA NUEVA ESPAÑA en febrero, estos depósitos están promovidos por las empresas madrileñas Fragonia y Galvano Power, que ya están tramitando los permisos ante la administración regional. En concreto, se trata de tres plantas de almacenamiento de baterías de litio, con una inversión global que ronda los 75 millones de euros concentrada en una zona de la parroquia de Argüelles conocida como la Llosa de Geromo. Los tres proyectos prevén tendidos aéreos de evacuación.

Fragonia Power prevé una inversión de 50 millones de euros para levantar una planta con una capacidad de 41 megavatios, que estaría conectada con la subestación de Viesgo a través de una línea de evacuación aérea de 746 metros. La superficie vallada será de 21.822 metros cuadrados e incluirá un camino para conectar con las otras dos instalaciones de almacenaje previstas en este enclave, que son las denominadas Galbano Sanmi y Galbano Sanguel.

De acuerdo con el proyecto, Galbano Sanmi estará formada por dos bloques de contenedores de baterías de 12,24 megavatios y supondrá una inversión de 13,30 millones de euros. La otra planta también contará con dos bloques de contenedores de baterías, en su caso de 9,18 megavatios, y prevé una inversión de 11,40 millones de euros.

Frente a las críticas vecinales, los promotores de las plantas destacan en la documentación remitida al Gobierno regional para contar con los preceptivos permisos medioambientales que el núcleo de población más próximo se encuentra por encima de los trescientos metros de distancia.

Proyectos como los previstos para Argüelles se presentan "como alternativa para superar ciertos obstáculos a los que se enfrenta la generación eléctrica renovable". "La existencia de baterías que almacenen esa energía, comprándola a precios más reducidos para, posteriormente, ser utilizada en periodos de hora punta, conseguiría un aplanamiento de la curva de la demanda", subrayan los promotores de las plantas.