Beatriz Polledo, carga contra el Alcalde: "Vamos a acabar con el caciquismo del Rubiales de Siero"

Beatriz Polledo, diputada regional y vicesecretaria de Acción Social del PP de Asturias, fue reelegida este sábado como presidenta del PP de Siero con el cien por cien de los votos de los asistentes al congreso local extraordinario del partido, celebrado durante la mañana en la Pola.

Polledo ha sido candidata única en este congreso, con lo que seguirá liderando el partido sin ningún obstáculo y con llamadas a la "unidad y trabajo". Junto a ella, pilotarán el futuro del PP sierense el concejal Javier Mateus, que ha sido nombrado secretario general, y el portavoz del grupo en el Ayuntamiento y último candidato a alcalde, Juan Luis Berros.

Polledo lleva al frente de los populares de Siero desde el año 2011, al hacerse cargo de la gestora nombrada tras la dimisión del entonces presidente, José Antonio Noval. Superadas las vicisitudes del pasado, la nueva etapa que se abre se perfila "en positivo", como recalcó Polledo en su primera intervención tras la proclamación, cargando tintas, de paso, contra el alcalde de Siero, el socialista Ángel García.

"Tenemos que acabar con estos años de caciquismo en la gestión municipal por parte de un alcalde que no está a la altura de nuestro concejo y que ha protagonizado múltiples escándalos que han llegado a convertir a Siero varias veces en noticia de ámbito nacional, avergonzando a todos los vecinos. No conozco a ningún alcalde de ningún color político que esté permanentemente envuelto en la polémica", indicó.

Polledo no dudó en recordar el asunto de la cafetera adquirida por el Ayuntamiento, un asunto por el que "cuando le preguntan aún se permite el lujo de ponerse chulo y responder a la oposición de unas maneras que no son de recibo; esa es la política que no queremos en el PP", zanjó la presidenta local antes de criticar las "trabas y obstrucciones" para llevar a cabo su labor de oposición.

Para finalizar con su batería de críticas, Beatriz Polledo calificó al Alcalde como el "Rubiales de Siero, una definición muy buena que me dio el otro día un vecino".

Polledo ha reconocido tener la "máxima ilusión" puesta en el proyecto que lidera y con el que aspira a "mejorar el concejo" y "conseguir el cambio".

"Mi único compromiso es con Siero y Asturias,", subrayó, antes de afirmar que "Asturias no merece un presidente que se esconde y que miente".

Apuesta por "la cantera" y nuevo cargo de coordinador general para Juan Luis Berros

Consciente de que "tenemos mucho trabajo por delante", la presidenta del PP de Siero, Beatriz Polledo, ha decidido configurar un equipo "renovado", con nuevas caras en la junta local y con dos colaboradores cercanos para el desempeño en el día a día. Por un lado, Javier Mateus como secretario general , un edil que "conoce a la perfección este partido" y a quien quiso agradecer también "su gran trabajo al frente de Nuevas Generaciones". "Es esta una apuesta clara por la renovación, por la juventud y por la valía de nuestra cantera, que es muy buena", aseveró Polledo. También ha querido contar con Juan Luis Berros, portavoz municipal del PP, como coordinador general, un cargo que se crea, afirmó, "como garantía de la coordinación entre el grupo municipal y la estructura del partido y de su junta local". La nueva ejecutiva local se completa con Borja Lapuerta , Graciela Velasco, Mapi Madrid, Natalia González, Ana Carmen Yáñez, Antonio Lago, Estrella Sánchez Alfonso González de Lena, Carlos Díaz, Claudia Parajón, Alejandro Braña, Felipe Menéndez y Paula Onís. "Es un equipo con el que aspiro a seguir ensanchando la base de nuestra junta local, con un equipo ganador y renovado para dar a este concejo el proyecto que necesita", indicó la presidenta, dispuesta a "aprovechar al máximo este enorme potencial y contribuir a llevar a Álvaro Queipo a la presidencia del Principado de Asturias". La secretaria general del PP asturiano, Beatriz Llaneza, destacó, por su parte, que se ha tratado de "un congreso modélico". Además, sostuvo que "los sierenses y los asturianos piden un cambio, porque no aguantan ni un minuto más este desgobierno que padecemos".