Clubes deportivos sierenses, contra el PP: "Su denuncia nos puede perjudicar mucho"

Una docena de clubes deportivos de Siero se han puesto en pie de guerra tras la denuncia presentada por el PP local por presunta "cesión ilegal de instalaciones deportivas" a varias entidades del municipio. "Este movimiento, que no entendemos, nos puede acabar perjudicando mucho", claman los representantes de doce entidades que ayer comparecieron en el Ayuntamiento para exponer su situación. Los primeros damnificados han sido los integrantes de la asociación de escalada Puntu Colloráu, que ya no pueden hacer uso de sus locales en los bajos de la grada del complejo deportivo de El Bayu. "Alegan que no tenemos salida de emergencia y varias cosas más que no tienen sentido", explicó Pedro José Cocho, representante del club.

En su caso, se ven afectados más de setenta socios que llevan haciendo uso de estas instalaciones desde hace diecisiete años "sin ningún problema". Ahora, lamentan, se han visto obligados a dejar de organizar sus actividades porque "no encontramos un local que tenga las características necesarias".

Integrantes del Puntu Colloráu, Atlético de Lugones, Atletismo Ciudad de Lugones, El Berrón C.F., Club Siero, Colloto, Romanón, Independiente de Lieres, el equipo de fútbol sala de Siero, La Isla de Siero, el Club de Triatlón de Lugones y el Kayak Siero denunciaron este "intento de politización a nuestra costa", una situación que rechazan de plano mientras critican el "nulo conocimiento del funcionamiento de las instalaciones deportivas que parece mostrar la dirección del PP".

Eduardo Martínez Llosa, exalcalde y vocal de El Romanón, afirmó que "desde la llegada de la democracia, el sistema de cesión de estos equipamientos a la sociedad civil ha sido siempre el mismo y nunca ha habido ningún problema". "Los denunciantes ni siquiera se han puesto en contacto con los clubes afectados", recalcó Llosa.

La denuncia presentada por el PP sierense afecta en la práctica a más de dos mil deportistas federados de distintas disciplinas, agrupados en clubes que, según sus responsables, "siempre hemos cumplido todas las indicaciones y prescripciones que nos han transmitido desde los diferentes gobiernos municipales". Muchos de ellos, incluso, han empleado recursos propios en la mejora de los locales y advierten de que, con este rasero, podrían estar afectadas muchas más entidades, no sólo las deportivas. "Otras asociaciones, como las de amas de casa, Cáritas, Cruz Roja o entidades musicales, podrían verse en la misma situación", alertan.

Porque lo que temen es tener que dejar los espacios cedidos desde hace años, en una "batalla política en la que se nos está usando como herramienta y en la que no queremos estar". Reclaman que "se nos siga dejando participaren la promoción y el deporte base de Siero", y exigirán una reunión con el presidente regional del PP, Álvaro Queipo, para exponerles sus quejas. Además, en las competiciones deportivas que se lleven a cabo en los próximos días se exhibirán pancartas alertando contra el "grave daño" que se estaría haciendo con esta denuncia al deporte base en el concejo.