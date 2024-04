Para ir a todo tren: los proyectos del Adif para reflotar la línea de la Pola suman 86 millones de euros

La línea de cercanías de la antigua Feve entre la Pola y Oviedo no levanta cabeza desde hace lustros, inmersa en un declive de la calidad y fiabilidad del servicio que se ha visto reflejado en una galopante pérdida del número de pasajeros. Y ello pese a que nadie pone en duda su potencial para funcionar como un metro entre la capital de Asturias y su cuarto concejo más poblado. Además, a su favor cuenta también el hecho de que une zonas en expansión demográfica como Colloto y La Corredoria con el centro de Oviedo, que enlaza con Parque Principado, uno de los principales complejos comerciales del norte de España, y que tiene el apeadero más cercano al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). El Ministerio de Transportes, a través del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), tiene en diferente estados de desarrollo varios proyectos específicos para devolver el esplendor a un tendido de ancho métrico que se prolonga de Oviedo a Infiesto y que hace un par de décadas, al calor de los avances de la doble vía y del metrotrén, vio cómo se batían récord de viajeros en unos trenes llenos hasta los topes en las principales "horas punta" del día. En total, la inversión prevista ahora en estos planes del Adif ronda los 86 millones de euros.

El proyecto más avanzado, con la adjudicación resuelta desde hace tiempo en favor de la UTE integrada por Comsa y Cycasa, es un contrato de 20,8 millones destinado a la mejora integral de la vía entre Colloto e Infiesto, para lo que también se ha cerrado la asistencia técnica precisa para la preparación y el seguimiento del proyecto por 751.518 euros. El tramo afectado por esta actuación, que aún no ha dado comienzo, tiene una longitud de 40,6 kilómetros (30,2 km de vía única y 10,4 km de vía doble), con tráfico mixto de mercancías y viajeros, y velocidad máxima de 100 kilómetros por hora. Según consta en el proyecto aprobado por el Adif, los trabajos van a permitir la sustitución de todos los carriles y traviesas del trazado; la reposición del balasto; la alineación, nivelación y perfilado de las vía y los desvíos; una solución a las filtraciones de agua al interior de los túneles que hay a lo largo del itinerario; la adaptación y la mejora del firme en varios pasos a nivel; la consolidación de los taludes; la mejora de la plataforma de la vía; obras de drenaje y las canalizaciones para instalar una nueva señalización y sistemas de comunicaciones. El objetivo es lograr una infraestructura más moderna y estable, que permita aumentar la fiabilidad del tramo, con el consiguiente beneficio para el tráfico ferroviario. No obstante, esta intervención no recoge rectificaciones del trazado para eliminar aquellas curvas que obligan a los trenes a reducir la velocidad por motivos de seguridad.

El proyecto de las vías tampoco incluye la erradicación de pasos a nivel en la línea, aunque sí va a permitir la mejora de veintidós de ellos. Del total, trece pertenecen al concejo de Siero, cuatro a Nava y los otro cinco a Piloña. Entre los pasos en los que se va a actuar figuran el de Colloto que está a la altura de la antigua fábrica de cerveza El Águila Negra, así como los de las estaciones de Meres y El Berrón, el de la N-634 en Fonciello o el de El Bayu, en las inmediaciones de la Pola. En concreto, las obras consistirán en la mejora de los equipos de seguridad y comunicaciones, junto a la rehabilitación del firme. Así, se instalarán pavimentos tras la retirada de los pasos en servicio, realizados hace décadas con el aglomerado extendido directamente sobre la vía o con entarimados de madera.

De forma complementaria, el Adif ha sacado a licitación recientemente un contrato 35,6 millones de euros para la mejora de la seguridad en la circulación de los trenes en todo el trazado que va de Oviedo a Infiesto a través de El Berrón, la Pola y Nava. El encargo parte de la definición y el diseño de las actuaciones necesarias en las instalaciones de enclavamientos (dispositivos de control de la circulación que hay en cada estación), la protección de los trenes, la señalización fija y luminosa, la integración en el centro de control de tráfico (CTC) de El Berrón, los sistema de telecomunicaciones fijas, los edificios y casetas técnicas, la obra civil auxiliar o las instalaciones de energía, vigilancia y control de accesos y los pasos a nivel.

El tercer gran proyecto para esta línea de cercanías consiste en la duplicación de la vía del tramo de La Carrera a la Pola. Aprobado hace meses por el Adif con un presupuesto de 26,3 millones de euros, ya da sus primeros pasos administrativos con las expropiaciones de los terrenos necesarios para ejecutar unas obras que supondrán completar la doble vía de Oviedo a la capital de Siero tras veinte años de espera, ya que la duplicación llegó a La Carrera en 2003 y no avanzó más desde entonces.

El trazado de la Pola a La Carrera apenas llega a los dos kilómetros, pero la vía única y la curva de La Bombilla lo convierten en un "cuello de botella" que dificulta un mayor aprovechamiento de la línea en cuanto a servicios y frecuencias.

Junto a los grandes proyectos en las vías y los elementos de control del tráfico, el Adif también promueve la mejora de la seguridad y la accesibilidad de las principales estaciones de la línea. La primera intervención se ha centrado en la terminal de la Pola y ha resultado fallida. Los problemas surgidos en la construcción de un paso elevado con ascensores sobre los andenes mantienen la actuación paralizada desde hace 27 meses y han desembocado en la resolución del contrato con la primera constructora. Los trabajos han sido readjudicados en un millón de euros hace unos días a la empresa pública Tragsa, que partirá prácticamente de cero con un proyecto nuevo. Las estructuras construidas serán derribadas, ya que no sirven.

El Adif impulsa una actuación similar en la estación de Colloto, donde prevé una inversión de 2,1 millones de euros con un plazo de ejecución estimado en siete meses. Pese al fiasco de la Pola, también se plantea una solución a base de pasos elevados y ascensores.