El alcalde de Siero explota contra el consejero Ovidio Zapico: "Con su actitud, perderemos 200 empleos"

"Con la actitud de Ovidio Zapico, Amazon no estaría hoy en Asturias". El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, respondió ayer con mucha dureza al consejero de Ordenación del Territorio, de IU, quien señaló en la Junta General el pasado martes, tras ser interpelado acerca de las nuevas directrices de comercio, que "el futuro del sector y de la ordenación del territorio no lo marcan las multinacionales, lo hacen los gobiernos con otros agentes sociales, con los empresarios y los sindicatos". Unas manifestaciones que han ofendido mucho al regidor sierense, a la espera desde hace muchos meses de que las directrices de comercio sean modificadas para que se pueda instalar en Bobes el "gigante" norteamericano Costco. La compañía tiene intención de abrir una de sus macrotiendas en el polígono, pero se topa de frente con el escollo de la regulación para la implantación de grandes superficies, que prohíbe nuevos complejos comerciales de más de 2.500 metros cuadrados.

"Las directrices comerciales son un límite al crecimiento de Siero y a la generación de empleo", subrayó García. "El futuro de Asturias deben marcarlo los ciudadanos, no solo los agentes sociales y el gobierno, del que me gustaría saber en qué momento va a escuchar a los asturianos", afeó el regidor sierense, antes de instar al Ejecutivo regional a "gobernar sin miedo a los agentes sociales", porque "la creación de 200 puestos de trabajo es un tema lo suficientemente importante como para ser ágiles".

"La mejor manera de construir Asturias es atendiendo a los asturianos, que para eso elegimos un gobierno, para que gobierne", insistió García, quien no oculta la frustración por el hecho de que el debate sobre las nuevas normas de comercio lleve en marcha "cerca de dos años". "Hay que escuchar a todos y decidir, que para eso son gobierno, no para dejarlo todo en manos del consenso y el debate", afirmó antes de advertir de que "lo más probable es que, con la actitud de Ovidio Zapico, Asturias pierda una inversión de casi 40 millones de euros y la creación de 200 puestos de trabajo, todo ello sin ningún euro de ayudas o subvenciones".

El alcalde de Siero quiso dejar claro también que "ni está demostrado ni hay una prueba científica que acredite que se vaya a destruir empleo con la instalación de grandes superficies, no lo comparto en absoluto". "Si preguntas a quienes componen la mesa sectorial de FADE su opinión, será difícil que acepten que haya competencia", espetó el regidor.

"Que se dedique a gobernar, no puede ser que por la inacción de un consejero nos quedemos sin esta inversión, yo ya estoy cansado después de dos años dedicados en el Ayuntamiento a trabajar en esta inversión. Con la actitud de Ovidio Zapico, Amazon no estaría hoy en día en Asturias", recalcó Ángel García, firme defensor de la atracción de iniciativas empresariales, tengan el tamaño que tengan, siempre que generen empleo. "Lo que no puede ser es que el futuro de Asturias lo decidan unos pocos, o peor aún, que no lo decida nadie", remató.