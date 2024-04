Siero azuza la batalla por Costco: "Los 39.000 votos de IU no pueden decidir dónde compramos todos"

El proyecto para el posible desembarco en Siero de la multinacional americana de grandes supermercados Costco está generando una dura batalla política entre el gobierno socialista local y la consejería de Ordenación del Territorio que dirige Ovidio Zapico, de IU. Las trabas a la instalación de grandes superficies en el suelo asturiano, que no acaban de ser solventadas con una modificación de las directrices de comercio, tienen muy preocupado al alcalde, Ángel García, que ayer de nuevo agitaba el debate con declaraciones contundentes. "Los 39.000 votos de IU (en las últimas elecciones autonómicas) no pueden decidir cómo y dónde tenemos que comprar todos los asturianos, y tampoco puede ser que un agente social como Comisiones Obreras decida que en Siero no puede haber un Costco", espetó visiblemente molesto.

"Ya no sé qué más puedo hacer, estoy muy cansado. Lo difícil era que una multinacional como esta quisiera venir a instalarse a mi pueblo con una inversión de 40 millones y generando 200 empleos, y ahora resulta que lo difícil es que eso se ejecute", señaló Ángel García, poniendo en valor que "Costco solo cuenta con cuatro tiendas en España y si no viene aquí, no va a tener problema en instalarse en cualquier otra provincia".

El regidor sierense resalta el "enorme trabajo" que ha supuesto para el Ayuntamiento "que la empresa se interesara por nosotros, detrás de todo esto ha habido muchos trámites", que ahora se pueden ver desbaratados por la limitación a las grandes superficies. "Claro que estoy preocupado, vemos cómo hay empresas que cierran y es una malísima noticia; a Arcelor se le están dando millones en ayudas para que no se vaya y aquí que podemos tener 200 puestos nuevos de trabajo, no los queremos", argumentó.

Asimismo, instó a la Consejería de Ordenación del Territorio a aclarar su postura "en caso de que la inversión se hubiera planteado en Mieres, donde el gobierno local es de IU", y afeó una inacción que dura ya casi dos años para desbloquear las directrices de comercio de una vez por todas.

Porque "en el caso de Costco, es esta actividad o un prado vacío lleno de plumeros de la pampa, no hay otra alternativa", sostuvo García, antes de retar al Ejecutivo regional a presentar otras propuestas.

"Fábrica de coches"

"Qué más quisiera yo que se planteara una fábrica de coches para Bobes, pero es que no hay otra actividad alternativa, que nos la presenten y estaremos encantados", subrayó el regidor ante la posibilidad de que la inversión se acabe esfumando.

Para el alcalde sierense, el debate sobre las grandes superficies en Asturias está errando el tiro, porque "el reto del pequeño comercio es otro, el que tiene que ver con las compras presenciales o las que se hacen online, ahora mismo mi concejo está lleno de furgonetas de reparto a domicilio", recordó. E insistió en que como regidor "hay cosas que no me gustaría llegar a tener que decir pero es mi obligación; es muy poco progresista que un gobierno decida dónde tengamos que comprar".

Ángel García desveló ayer además que él ya se ha hecho socio de Costco en un reciente viaje a Madrid, y que en la tienda donde formalizó el trámite "un empleado me comentó que había mucha gente en la capital interesada en pedir el traslado a la tienda de Asturias".

El consejero Ovidio Zapico, por su parte, evitó ayer entrar en más batalla dialéctica con el regidor sierense. "Yo creo que tanto el alcalde como los vecinos de Siero merecen explicaciones y no polémicas, y en unos días desde la Consejería valoraremos cuál es la marcha de la modificación de las directrices y haremos la valoración pública oportuna", explicó en un acto en Aller.

Comisiones Obreras (CC OO) indicó por boca de su responsable comarcal, Bibiana Martínez, que se "merece un debate sosegado y no una espiral de ruido y aumento de tensiones", teniendo en cuenta que, a su juicio, "el modelo propuesto está agotado y "estos gigantes comerciales no hacen más que engordar una burbuja que puede estallar, no es sostenible".