El Principado inicia la adjudicación de las doce primeras viviendas públicas de Carbayín Bajo

La Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos ha convocado la adjudicación de las 12 primeras viviendas de la promoción de Carbayín Bajo, por las que los vecinos llevan esperando 15 años. Será en régimen de alquiler, con precios que oscilan entre los 218 y los 275 euros en función del tamaño y los ingresos de los solicitantes. El proceso ha sido publicitado en el Boletín Oficial del Principado, "vista la finalización de la construcción de las viviendas promovidas por el Principado" y toda vez que "el Ayuntamiento de Siero ha manifestado su interés en que la Administración del Principado de Asturias realice el proceso para adjudicar estas viviendas vacantes", se especifica en el documento.

Las solicitudes deben presentarse en el Ayuntamiento de Siero en un plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la resolución, que tuvo lugar el pasado jueves. Y para tener derecho a una de estas viviendas, se establecen varios requisitos, como haber residido ininterrumpidamente o haber trabajado en un centro de trabajo en el concejo de Siero con al menos dos años de antelación a la fecha de publicación de la resolución y estar empadronado en dicha fecha en el municipio, así como estar al corriente del pago de las deudas contraídas por las cuotas de arrendamiento y conceptos asimilables por contratos anteriores de arrendamiento de viviendas de titularidad del Principado. Pero es uno de los requisitos concretos que se piden el que ha generado dudas entre los vecinos de Carbayín que llevan tiempo esperando a que estos pisos se oferten.

Se trata del que plantea "no ser titular ninguno de los miembros de la unidad de convivencia del pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute de una vivienda, o, en su caso, acreditar la necesidad de vivienda". Lo que en la práctica dejaría fuera de la convocatoria a los vecinos que llevan años con grietas en sus residencias en la barriada y que ahora interpretan que "esas casas nunca fueron pensadas para nosotros". Porque entienden que, al no haber renunciado a sus casas actuales, no tendrían derecho a una de las nuevas viviendas de Vipasa.

Quince años

Estos doce hogares se corresponden con uno de los tres bloques que se levantaron en la barriada minera hace más de tres años y que permanecen desde entonces sin entregar a los interesados, que en principio son los afectados por las grietas y los hundimientos que se dan desde hace 15 años en la zona. Para proceder a su adjudicación ha sido necesario repararlas, puesto que han sido objeto de actos vandálicos y presentaban numerosos desperfectos. Quedarían sin adjudicar otras 24 viviendas, repartidas en dos bloques, que requerirán de nuevas inversiones para volver a dejarlas habitables, porque también han sido vandalizadas.

Con todo ello, los vecinos llevan tiempo quejándose de los "incumplimientos" del Principado, dado que en un principio el Gobierno regional se comprometió a hacerse cargo de los bloques con daños y permitir a los afectados hacerse con la propiedad de un piso en los bloques nuevos. Ahora lo cierto es que ni se ofertan las 36 viviendas prometidas ni se ofrece la posibilidad de compra, sino que el régimen es de alquiler.

Muchas de las familias afectadas se han ido de Carbayín, en otros casos han fallecido y también hay quien prefiere vivir en sus casas con desperfectos, porque consideran que "se pueden arreglar perfectamente". Y prueba de ello es que hace poco se llevó a cabo la instalación de gas propano en ellas. Así las cosas, lamentan el "engaño", tras una reunión celebrada a última hora de ayer.