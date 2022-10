Esto es lo que pide un lector ante los tiempos convulsos que vivimos y nos esperan, donde abundan más las dudas, los interrogantes que las respuestas, que las certezas, de ahí que últimamente abunden las llamadas “ruedas de prensa sin preguntas”, o “los debates de aspirantes sin preguntas de sus militantes”. Y todo mientras el aparato propagandístico del Gobierno populariza, a través de la televisión, la imagen del presidente Sánchez con preguntas escogidas y pactadas. Faltan pocos meses para las elecciones, estamos en precampaña electoral y el imperio de la mentira, de la seducción utiliza todo tipo de estrategias para imponer sus mensajes, sus estrategias y allanar la dignidad y voluntad de los votantes, y el problema más importante que tenemos sin resolver: nuestra ley electoral bloquea, no sirve, diferencia, castiga y premia regiones con sus injustas cuotas de representación y favorece la partidocracia que tantos males ha generado y genera en España… Estamos en la época del todo vale, y no hay el menor respeto a la legalidad y menos a la dignidad y futuro de los votantes, mientras nuestra región ostenta el deshonroso título de “ región de más paro de larga duración en España”.

En el artículo de la pasada semana mostraba evidentes huellas de la poca preocupación y sensibilidad social de las fuerzas políticas que ejercen el poder en España, que todo lo centran en recaudación y no ponen el menor interés en aliviar las penosas condiciones de vida de muchos ciudadanos y la prueba de esto que digo es que en los cuatro primeros meses de este año la recaudación ha mejorado un 17% con respecto al año pasado. El IVA ha ingresado un 20%, unos 5.500 millones de euros más , el de la cerveza ha aumentado un 15% y el de las bebidas alcohólicas un 58%... Y el del IRPF ha subido un 13%, concretamente 9.200 millones de euros más, pero ni aun así, con esta mejoría de ingresos, se atisba una luz, una esperanza por el horizonte. No basta con recaudar, si la distribución de la misma es caótica, aleatoria, más pensando en alimentar la red clientelar y demás socios de poder que en resolver las verdaderas necesidades que tienen los ciudadanos: empleo, agua, educación, sanidad, pensiones…Véase la escasez del gasto sanitario , las listas de espera y la falta de personal especializado en algunos servicios…El déficit en ingresos y gastos en pensiones para este año asciende a 28.000 millones de euros.

Todo esto ha salido más a la luz estos últimos días, a raíz de las propuestas y denuncias de Alberto Núñez Feijóo, que ha tenido el acierto de centrar el debate donde quieren los ciudadanos, en lo que de verdad les importa, su presente, como hacer frente a las necesidades del día a día, y su futuro, en su dinero y dejar para otro momento los sinsentidos ideológicos que hemos ido soportando durante estos casi tres años de Gobierno sin gobierno, preocupado más de las encuestas de Tezanos y de la propaganda que enfrentarse con la realidad y resolver los problemas más inmediatos...

Estos días ha vuelto a estar de actualidad un tema perenne en esta Asturias nuestra desilusionada, cansina, repetitiva, sin ritmo y el episodio no es otro que la lucha por el poder. Hace unos días en Gijón, para defenestrar a una alcaldesa que ha tenido el poco tino de no respetar la idiosincrasia de una ciudad y de sus vecinos. Ahora, en el Partido Popular, para elegir al candidato/candidata regional. No es nada nuevo . Más de lo mismo. Crisis periódicas. No están lejos los tiempos de URAS, FORO… Y las consecuencias son de todos conocidas. Y la pregunta que uno se hace es si los partidos deben ganar elecciones o contentarse con subsistir… El PSOE ha tomado la iniciativa de intentarlo, el PP ya nos lo dirá. Mientras resuenan en nuestros oídos las tétricas y agónicas palabras del presidente Macron: “Se acabó la era de la abundancia” .Espero por el bien de todos que sea una apreciación exagerada, y deseo como el lector que da título a estas letras “una lucha sin manchas”. Y ya para concluir este artículo permitidme que concluya estas letras con una noticia esperanzadora: “Un fármaco experimental frena un 27% el deterioro cognitivo en personas con Alzheimer”