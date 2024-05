No sé si hay o no crisis en el gobierno de Siero. Al poco de aparecer la información sobre una posible tensión, en la que eran protagonistas de desencuentros con el regidor Alberto Pajares y Susana Madera, esta última niega que exista crisis; aunque sale del gobierno local para formar parte del gabinete de la vicepresidenta del Principado. Quiere dar a su salida aspecto de normalidad y muestra agradecimiento al alcalde de Siero. En dos palabras "ye lista". No tanto lo es nuestro alcalde que, con un carácter que fácilmente tiende a la vehemencia, carece de la habilidad y pausa necesarias para convertir a los demás en partícipes de los éxitos, convirtiéndose en casi todos los casos en el único, lo que ensombrece a otros. Alguien me comentó una vez que hay que dejar que los demás también sean listos, y Ángel García cede mal. Su posición de no dimitir si progresase en su contra la demanda que el PP le ha interpuesto, es absolutamente inmadura. Tomar una postura frente a FSA y PSOE sierense sería su suicidio político a pesar de su habilidad política.

En Siero tenemos experiencias de que los barullos acaban con personajes. El más llamativo el del difunto José Aurelio Álvarez, al que cercenaron los tejemanejes de su partido, a pesar de ser, sin duda, el más inteligente, mejor persona y más justo que haya sujetado en su mano la vara de regidor. Así que señor alcalde conviene que escuche a los de su propia casa que le dicen en qué se equivoca y tapone los oídos si oye cantos de sirenas. Además lo que hace a los grandes alcaldes no es la presencia diaria en medios ni los metros cuadrados de pavimento levantados. No es por nada, pero maldita la gana que tenemos los sierenses de crisis ni de culebrones políticos y nuestro deseo es que complete su mandato sin sobresaltos. Luego ya veremos. Y aunque no le parezca, casi todo el mundo coincide en que la bonhomía y equilibrio del regidor producen más bienestar a los ciudadanos que los carriles bici.