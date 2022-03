Los enfrentamientos entre hosteleros y supuestos comensales insatisfechos están a la orden del día en internet. Las críticas en redes sociales son a veces mal entendidas por alguna de las partes, lo que acaba en enfrentamientos. Esto es lo que ha pasado entre un empresarios sierense y un cliente quejoso, aparentemente, de manera injustificada.

Todo comenzó con el mensaje del cliente. "No coinciden los precios de la carta con lo cargado en la cuenta. Al pagar me di cuenta que cobraban dos botellas de sidra de más. Y ya en casa de que en terraza cobran un 10% de más (me parece excesivo). La comida es normal para un llagar", se quejó el supuesto cliente, que adjuntó una imagen de su ticket.

La respuesta del empresario no se hizo esperar. "El camarero, como es norma, le llevó el comprobante para que mirara que todo estaba correcto. Usted le comentó que se habían cobrado dos botellas de sidra de más y, automáticamente, y tras pedirle disculpas, se le devolvió el dinero", explicó.

Sus argumentos no acabaron aquí: "El 10% de más en terraza estaba indicado en la carta que se le dio. Si no quería pagar ese suplemento podrían haber comido en el interior del local", prosiguió, antes de concluid: "Los precios de carta con el suplemento de terraza fue exactamente lo que se cobró".

A juzgar por la respuesta, hubo otro detalle que molestó al hostelero, la conclusión de la crítica. "No entiendo muy bien a qué se refiere con comida de llagar", soltó, dejando el guante.

Este tipo de confrontaciones entre supuestos clientes insatisfechos y empresarios son cada vez más habituales en la red. Especialmente en las plataformas especializadas en el sector hostelero. Por este motivo, no son pocos los hosteleros que piden a este tipo de redes sociales que, al menos, exijan a los usuarios una prueba de compra antes de escribir su comentario, como podría ser un ticket.

Esto es debido a que muchos consideran que algunos de los comentarios que se vierten son falsos. Bien por parte de clientes enfadados que tratan de hacer el mayor daño posible al establecimiento, o por la competencia.

El posicionamiento en este tipo de redes sociales es importante, según la opinión de los empresarios del sector. Y es que aseguran que cada vez son más las personas que se guían por las críticas y los rankings de internet a la hora de elegir restaurante.