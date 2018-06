Lotería Nacional, ONCE, Primitiva y Bonoloto: resultados del jueves 28

En esta noticia te contaremos los resultados de los diferentes sorteos que se celebran hoy tanto de Loterías y Apuestas del Estado como de la Organización Nacional de Ciegos de España. Si quieres saber los números premiados pincha en el título de cada sorteo.



Recuerda que en este sorteo que se celebra dos veces por semana tendrás premio si aciertas cinco cifras de alguno de los dos premios (el primero que tiene más gratificación o el segundo, que es un poco más modesto como es lógico), o si tienes aproximaciones, centenas, diversas extracciones o reintegros del programa de premios de cada uno de los sorteos que, en el caso de la Lotería Nacional, tienen lugar los jueves a las nueve de la noche y los sábados a eso de la una de la tarde todas las semanas (cuando no hay extraordinarios).



Cada apuesta de BonoLoto consiste en seleccionar 6 números de una tabla de 49 (números del 1 al 49). Puedes escoger el que más te guste o dejar que tu lotero lo deje al azar. El importe de cada apuesta es de 0,50 euros (50 céntimos). El importe mínimo del boleto completo es 1 euro.





Para participar en La Primitiva se seleccionan seis números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo de los sorteos es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.

La apuesta simple en este sorteo cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio del sorteo de La Primitiva hay que acertar los 6 números más el reintegro.



El cupón es, sin duda, el juego más conocido de la ONCE. "Porque tú, a diario, eres extraordinario", ese es el eslogan con el que se anuncia cada día este sorteo de la Organización Nacional de Ciegos de España. Desde su web informan que cada día la ONCE reparte ilusiones y "miles de ellas tienen premio". De lunes a jueves, 55 premios de 35.000 euros. Los sorteos de este ya tradicional cupón de la ONCE se celebran de lunes a jueves. En ellos se extraen 5 bolas comprendidas entre el 0 y el 9 correspondientes a las decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades, que conforman el número premiado. Pero además en el enlace te contamos el Súper ONCE, el Tríplex y el 7/39.