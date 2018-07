Polémica por el lema elegido por una marca española para una de sus camisetas

No es la primera vez que sucede con un lema reivindicativo. Ocurrió en Estados Unidos con el "me too" (yo también) con el que se denuncian las agresiones sexuales sufridas por mujeres. El lema pasó pronto a utilizarse en todo tipo de utensilios donde se podía plasmar y vender. La mercantilización de la denuncia no sentó nada bien a los propulsores de la denuncia, aunque poco pudieron hacer.

El mismo caso ocurre ahora en España con el lema "no es no" surgido a raíz del caso de "La manada". Es la marca Stradivarius la que ha estampado dicho lema en unas camisetas básicas que se venden al precio de 5´99€ y que se puedenconseguir tanto en sus tiendas físicas como en la tienda online de la marca propiedad de Inditex.

Esta es la camiseta de la polémica: