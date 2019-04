El Museo del Prado, en la quiniela de Comunicación y Humanidades

Un total de 29 candidaturas, de 14 nacionalidades distintas, optan este año al premio "Princesa de Asturias" de Comunicación y Humanidades, pero sólo una puede aspira al galardón el mismo año en el que celebra su bicentenario. El Museo del Prado encabeza las quinielas para alzarse con el premio, que supondría el colofón a los actos que la institución ha organizado por toda España para celebrar sus dos siglos de historia.

Varios de los jurados del premio destacaron ayer en el Hotel de la Reconquista, instantes antes del inicio de las deliberaciones, la candidatura de la gran pinacoteca española. Entre sus competidores, destacaron a otras dos entidades de relevancia, como son el instituto Smithsonian, administrado por el gobierno de los Estados Unidos, y la agencia Magnum, la mítica agencia de fotoperiodismo. Además, uno de los jurados, Álex Grijelmo, precisó que hay algunas candidaturas de relieve relacionadas con la música tradicional, aunque no especificó más.

El periodista y académico Luis María Ansón, ganador de este galardón (aún con la denominación "Príncipe de Asturias") en 1991, auguró un debate intenso, por la variedad y la relevancia de las candidaturas que optan al premio: "Hay unos candidatos estupendos, los hay individuales y luego algunas instituciones de gran envergadura. No es nada fácil para el jurado porque no son comparables, un gran periodista, un humanista importante y una institución de envergadura como la agencia Magnum o el Museo del Prado. No es nada fácil para el jurado, pero esto lo que hace es robustecer al premio 'Princesa de Asturias' que, tras el Nobel, es el más importante que se da en el mundo. Y eso es estupendo para la cultura española y para esta ciudad de Oviedo". El jurado dará a conocer el ganador al mediodía de hoy.