Cinco pueblos asturias optan a ser el Mejor Pueblo de España

España cuenta con 8.124 municipios, según nos acaban de recordar en las recientes elecciones municipales, de los que casi 5.000 tienen menos de 1.000 habitantes. Pero entre ellos hay pueblos muy bellos, con importante patrimonio cultural y artístico, con un entorno natural bien conservado, con mucha actividad de sus habitantes, con vida... Los criterios para valorarlos son muchos y todos son respetables. Ahora, la compañía Thyssenkrupp Home Solutions, se ha propuesto elegir "El Mejor Pueblo 2019" con menos de 2.000 habitantes y eso lo deben decidir quienes mejor lo saben: los que viven en ellos.

Hoy en día, España envejece. Es un hecho cierto y contrastable. Además, se manifiesta un abandono por los más jóvenes de los pequeños pueblos en busca de otros mayores, con más servicios y oportunidades o de las ciudades. Muchos pueblos están quedando abandonados. En Thyssenkrupp Home Solutions apuestan por mantener viva la memoria de nuestras tradiciones, de nuestros mayores. Por eso, se ha decidido dar un reconocimiento al mejor pueblo. Pero no a esos pueblos más grandes, si no a los pequeños pueblos de menos de 2.000 habitantes. Porque para poder "enamorarse" es necesario conocerse, y España tiene mucho que ofrecer: tradiciones, patrimonio, gastronomía, sus gentes, etc.

A través de las redes sociales de thyssenkrupp Home Solutions: Facebook y Twitter, se han ido recogiendo las distintas propuestas de pueblos, y una vez realizadas las comprobaciones oportunas, se ha puesto en marcha la campaña "El Mejor Pueblo 2019". En esta primera edición participan 86 pueblos. Asturias cuenta con 5, y entre ellos puede estar el mejor de España:

- Bandujo

- Bulnes

- Colombres

- Covadonga

- Proaza

El período de votaciones comienza hoy día 10 de junio y finalizará el 10 de julio a las 23:59 horas. Desde hoy y hasta la finalización del mismo cualquier persona que lo desee podrá elegir sus pueblos favoritos a través del enlace que aparecerá en www.thyssenkrupp-homesolutions.es o bien accediendo directamente a la web www.elmejorpueblo.com. Solo se podrá votar una vez al día por IP.

Una vez finalizado el periodo de votación, el próximo 11 de julio se proclamará el ganador, organizándose unos días después (fecha aún por determinar) una rueda de prensa junto con el alcalde y la corporación municipal en el ayuntamiento del pueblo ganador, así como se realizará la imposición del galardón que les reconocerá como El Mejor Pueblo 2019. Además, el ganador recibirá una dotación de material para el centro social o cultural del municipio por valor de 800 euros que le permita mejorar la calidad de vida y bienestar de sus gentes: jóvenes, niños, mayores...