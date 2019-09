Anulan el matrimonio entre un hombre y una niña de 9 años después de que saliese a la luz el vídeo de la boda

Una serie de publicaciones en Twitter y la reacción de los usuarios ha conseguido que se anule el matrimonio entre un hombre de 28 años y una menor de 9 que se celebró en Bahmai, un condado de Irán. "Irán fue pionero en el respeto por los derechos de las mujeres en el mundo. Pero la religión más sucia del mundo arruinó su magnífica cultura. Bajo el secular Pahlavi, el matrimonio estaba prohibido a las mujeres menores de 18 años, pero en el régimen islámico, ¡una niña de 13 años se ve obligada a casarse con un hombre de 28 años!", informaba el periodista Babak Taghvaee a través de su cuenta de Twitter, en un post en el que se observa el vídeo del enlace entre el hombre y la niña.





#Iran once pioneered respect for women's rights in the world. But the world's most filthy religion ruined its magnificent culture. Under the secular #Pahlavi, marriage was prohibited to women under 18, but in the Islamic Regime,a 13yrs old girl is forced to marry a 28yrs old man! pic.twitter.com/0ktuDqbN53 — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) September 2, 2019

#BREAKING: Under pressure of the public, the #Iran's Islamic Regime authorities ordered the Islamic court of Bahmaei county to revoke this marriage. Now the regime state media are falsely claiming the man was 22 years old not 28! But they accept the girl was just 9! pic.twitter.com/fGcvpfj59e — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) September 3, 2019

This a wedding party for girl who is under 13 years old. I cried when I received this video from

Bahmai County which is a county in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province in Iran. Under Islamic laws 13 year old girl can marry but cannot chose her dress code. pic.twitter.com/gqIQZDUcju — Masih Alinejad ??? (@AlinejadMasih) September 2, 2019

Latambién se hizo eco de este hecho y lo denunció a través de su cuenta oficial de Twitter. "Aprende a pronunciar Esta es una fiesta de bodas para niñas menores de 13 años.del condado de Bahmai, que es un condado en Kohgiluyeh y la provincia de Boyer-Ahmad en Irán. Según las leyes islámicas, escribía. Su publicación, en la que también se veía el vídeo de la boda, se volvió viral con casi 6.000 retuits y 5.000 "me gusta".Sin lugar a duda, las denuncias de los usuarios de la red sociales tanto de dentro como de fuera de Irán, logaron que finalmente el matrimonio fuera anulado, tal y como confirmó Taghvaee: "del condado de Bahmaei revocar este matrimonio. ¡Ahora los medios estatales del régimen afirman falsamente que el hombre tenía 22 años y no 28!, escribía en su tuit. Masoumeh "Masih" Alinejad-Ghomi ten un tuit en el que además explicaba que había recibido amenazas por parte "del novio". "Este matrimonio fue anulado después de que este video se volviera viral.Sin embargo, el sistema legal que permite a los hombres tomar novias menores de edad sigue vigente. (Por cierto: ayepor publicar este video)".