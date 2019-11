Black Friday 2019: todo lo que debes saber

El Black Friday se celebrará el próximo 29 de noviembre 2019. Esta fiesta americana hace años que llegó a España para quedarse. A puertas de la Navidad, los comercios lanzan ese día y los previos ofertas irrechazables y los clientes encuentran una oportunidad única para adelantar sus compras y beneficiarse de los descuentos.

A los tradicionales descuentos de los grandes retailers y firmas de moda, también entidades bancarias, cadenas de hoteles o operadoras de telefonía se unen a estas fechas de descuentos ofreciendo préstamos a precios más ventajosos o noches de hotel a un menor precio.

Para que no te pierdas nada, recopilamos las mejores ofertas para el Black Friday y el Cyber Monday.



-- Retail:

El Corte Inglés: La compañía ha decidido adelantar al miércoles 27 de noviembre sus ofertas por el 'Black Friday' en los departamentos de electrónica y electrodomésticos, tanto en su página web como en sus centros comerciales. Además desde el miércoles, a partir de las 22.00 horas en su página web, ofrecerá descuentos en todas las áreas de actividad (moda, complementos, alimentación, hogar, etc).

También, desde el jueves 28 de noviembre y hasta el domingo 1 de diciembre, todas las áreas de venta contarán con descuentos y ofertas. Asimismo, durante los días 28 y 29 de noviembre, El Corte Inglés regalará un 25% de descuento para gastar en las áreas de moda, lencería y zapatería durante el fin de semana (sábado 30 y domingo 1 en centros con apertura).

Amazon, AliExpress, Fnac, MediaMarkt... descubre todas las ofertas tecnológicas para este 'Black Friday de las mejores tiendas y plataformas.

Toys 'R' Us: El 29 de noviembre, la cadena de jugueterías ofrecerá un 50% en todos sus productos tanto en tiendas físicas como a través de su página web.

Conforama: El 'retailer' de equipamiento y decoración de la casa celebrará la 'Black Night' con un descuento de 100 euros para sus clientes en compras superiores a 500 euros entre las 22.15 y las 24.00 horas del Black Friday. Para ello, ampliará el horario de apertura de 33 de sus 44 tiendas.

Además ha lanzado un catálogo especial para celebrar el Black Friday con descuentos de hasta el 70% en una selección de mobiliario, sofás, colchones, decoración y electrodomésticos. Las ofertas estarán disponibles hasta el 3 de diciembre.

Casa del Libro: Esta cadena de librerías ya ofrece descuentos del 5% en los libros y los eBooks más vendidos, en sagas y libros firmados, además de otras ofertas en e-readers, películas y accesorios de lectura.



Textil, calzado y complementos:

Stradivarius: Los descuentos en esta marca de Inditex comenzará el jueves 28 de noviembre a las 20.00 horas en la 'app', a las 22.00 horas en la web y el viernes 29 de noviembre en sus tiendas físicas.

Massimo Dutti: Su promoción oficial, con descuentos del 20% en artículos seleccionados, empieza el 28 de noviembre a las 22.00 horas en su tienda 'online' y el 29 de noviembre en tiendas físicas.

Bershka: Sus ofertas, con descuentos de hasta el 50%, por el Black Friday comenzarán el jueves 28 de noviembre a las 20.00 horas en la 'app' y a las 22.00 horas en la web.

Sin embargo, adelantará su campaña de Black Friday para los miembros de Massimo Dutti Feel al miércoles 27 de noviembre a las 22.00 horas a través de la página web y al jueves 28 de noviembre en tiendas físicas.

Zalando: La tienda online de moda y complementos ha anunciado que sus rebajas por el Black Friday comenzarán el 22 de noviembre en moda, zapatería y relojes.

Deporvillage.com: La plataforma de ropa deportiva ofrecerá descuentos del 40% en primeras marcas de ciclismo, 'running', 'outdoor', natación y 'fitness' durante la semana del Black Friday.

Sprinter: La cadena de tiendas deportivas ofrece descuentos de hasta el 50% tanto en su página web desde el domingo 24 de noviembre como en sus tiendas físicas desde el lunes 25.

Moon Diamonds: La marca ofrecerá un 20% de descuento en piezas seleccionadas durante el viernes 29 de noviembre

UNOde50: La marca de joyas realizará un descuento del 50% en todas sus tiendas físicas y 'online' entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre.

Descuentos en la mayoría de tiendas de ropa para el Black Friday.

Hawkers: La marca española de gafas ofrece un 3x1 en todos los modelos disponibles en su web, salvo la colección 'New In'.

Oysho: Esta firma celebrará el Black Friday con descuentos del 20% en toda la colección, tanto en tiendas físicas como a través de su página web. Para los usuarios suscritos a su newsletter y de su 'app', la promoción empezará a las 22.00 horas del 28 de noviembre.

Hug&Clau: Esta firma de ropa española ofrecerá descuentos de entre el 20% y el 50% en algunas de sus prendas entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre.

Dolores Promesas: La marca celebrará el Black Friday con un descuento del 25% en todas sus prendas tanto en tiendas físicas como en su tienda 'on-line'. La oferta estará disponible entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre.

Muroexe: La firma española de calzado y accesorios ha lanzado un descuento de hasta el 60% en sus productos. Esta oferta estará disponible entre el 25 de noviembre y el 2 de diciembre.

Mó: Desde el viernes 22 de noviembre, la marca de gafas Mó ha lanzado una promoción de dos pares de gafas por 39 euros. La oferta estará disponible hasta el 30 de noviembre tanto en tiendas físicas como en la 'online' de Multiópticas.



Salud y belleza

Foreo: La tienda online en España de Foreo, empresa sueca especializada en tecnología de belleza, ofrecerá descuentos de hasta el 30% en algunos de sus dispositivos, como el UFO y el UFO mini, o el Luna mini 2, entre el 26 de noviembre y el 2 de diciembre.

Visionlab: La compañía de centros ópticos ofrecerá un descuento del 60% en todos sus productos antes de las 12.00 de la mañana y un 40% de descuento para los clientes que acudan a sus ópticas más tarde. Esta campaña estará disponible entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre.



-- Restauración y alimentación

Hielo y Carbón: Se trata del restaurante del hotel Hyatt Centric Gran Vía Madrid. Ofrecerá un descuento del 20% en toda su carta, tanto en comida como en cena, durante los días 29 de noviembre y 2 de diciembre.

ElTenedor: La plataforma de reservas y recomendación de restaurantes tendrá una promoción sólo a través de su 'app' entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre para obtener 300 'Yums', el doble de lo que se obtiene habitualmente, usando el código 'MASYUMS'.

Ribs: La cadena de comida americana ha lanzado una promoción de 2x1 en sus hamburguesas 'Traditional'. La campaña estará activa de domingo a jueves durante todo el mes de noviembre en los restaurantes que se hayan asociado a la misma.

Para obtar a esta oferta, el consumidor puede descargar su cupón a través de la página web de Ribs.

Tony Roma's: Para celebrar el Black Friday, la cadena ha creado junto a Heinz el Bull's eye Baby Back Ribs Burger Menu, compuesto por la hamburguesa Baby Back Ribs Burger aderazada con la salsa Bull's-eye Original de Heinz. Ofrecerá, además, un 30% de descuento, con lo que su precio final será de 9,95 euros. La promoción estará disponible hasta el domingo 1 de diciembre en todos sus establecimientos.

Gaman: Este restaurante que une la comida japonesa y nikkei --la fusión entre comida japonesa y peruana-- ofrece descuentos del 10% este viernes 22 de noviembre.

Trapa: Entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre, la firma de chocolates Trapa ofrecerá un descuento en toda su gama de productos comprando a través de su tienda 'online'.

Uvinum: Esta plataforma tiene previsto ofrecer un descuento del 25% en vinos, cavas y champagnes durante la semana del Black Friday, entre 22 al 28 de noviembre, y del 35% en destilados, además de gastos de envío gratis y de cupones con 10 euros de regalo.

Además, activará el mismo programa de descuentos y envío gratis la jornada de Cyber Monday, que se celebrará el 2 de diciembre.



-- Turismo:

Paradores: La cadena de hoteles pondrá a la venta habitaciones desde 66 euros para estancias entre el 21 de noviembre y el 3 de abril. La oferta comenzará el propio 21 de noviembre para el programa de Amigos de Paradores y el viernes 23 para todos los clientes.

Asimismo, ofrecerá que los menores de 12 años viajen gratis, añadiendo una cama supletoria sin coste adicional. También hay opción de reservar el desayuno por 12,5 euros por persona y niños hasta 12 años de 6,25 euros, y un descuento de 20 euros en la carta o menú del restaurante.

easyJet: La aerolínea easyJet ha puesto a la venta más de 90.000 billetes por precios entre 10 y 20 euros para viajar por Europa con motivo del Black Friday. Las plazas ofrecidas, con origen y destino en España, ya están disponibles en su web para volar entre el 25 de noviembre de este año y el 24 de octubre de 2020.

Room Mate: La cadena hotelera ha creado 'La ruleta de la suerte' para conseguir premios de una o dos noches de hotel gratis y descuentos de 30% y 50% en su nuevo hotel en Calviá, Mallorca. El juego estará disponible entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre.

Renfe: Lanzará a partir del 27 de noviembre, y hasta el viernes 29 de noviembre, determinados billetes de AVE y larga distancia con descuentos de hasta el 70% en su precio.

El número de billetes incluidos en la iniciativa son limitados, con lo que la campaña se extiende hasta que se agoten estas plazas, si bien permiten elegir plaza para viajar en distintas fechas de los próximos meses de diciembre, enero y febrero, según informó la compañía ferroviaria.

La compañía ferroviaria indica que, en virtud de esta iniciativa, los viajeros pueden adquirir un billete del AVE Madrid-Barcelona por 32,30 euros, o uno para el AVE a Sevilla por 22,90 euros.

Ethiopian Airlines: La aerolínea celebrará el Black Friday con un descuento especial del 30% para las reservas que se realicen el viernes 29 de noviembre a cualquier destino del continente africano, hasta agotar las plazas disponibles. La oferta será válida para viajar del 1 al 28 de febrero de 2020, en clase Economy.

Parque de Atracciones de Madrid: Entre el lunes 25 de noviembre y el domingo 1 de diciembre, los clientes que quieran adquirir una entrada, general o reducida, para visitar el Parque de Atracciones de Madrid podrán comprarla por 19,90 euros. Los usuarios tendrán la posibilidad de visitar el parque con esta promoción hasta el 7 de enero, además de disfrutar de las actividades y atracciones de la temporada de Navidad.

ViajerosPiratas: Entre el 25 de noviembre y el 2 de diciembre, este portal de viajes ofrecerá descuentos en estancias, alojamientos y transporte, a través de códigos promocionales, que pueden oscilar entre el 20% y el 60%. Estas ofertas podrán conseguirse a través de su web y 'app' móvil.

Frikitrip: La web de viajes temáticos ofrece descuentos de entre 50 a 400 euros entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre.

CroisiEurope: La compañía especializada en cruceros fluviales ha lanzado un descuento del 20% en sus itinerarios en castellos de sus cruceros de Semana Santa y un 50% de descuento para el acompañante en salidas de 2020 por Europa en las reservas que se realicen entre el 25 de noviembre y el 2 de diciembre.

Atrápalo: La compañía de venta de viajes y ocio ofrecerá hasta un 50% de descuento en vuelos, hoteles o entradas. Las ofertas comenzarán el viernes 29 de noviembre y estarán disponibles hasta el domingo 1 de diciembre. Además, si estás registrado en la página, podrás acceder a los descuentos un día antes, el jueves 28 de noviembre.

Hotel AF Pesquera (Valladolid): Tendrá un 15% de descuento en el alojamiento para las noches de los viernes de enero y febrero de 2020 si se reserva entre el 29 de noviembre y el 6 de diciembre.

Rumbo.es: Entre el 25 de noviembre y el 2 de diciembre, la agencia de viajes Rumbo.es ofrecerá descuentos y precios especiales en alojamientos, vuelos, escapadas o cruceros.



-- Financiación y otros

Banco Santander: Ha lanzado una campaña de préstamos preconcedidos para sus clientes particulares desde el 25 de noviembre hasta el 2 de diciembre. El banco destaca que los préstamos tendrá un tipo preferente del 3,95%, con entre un 20% y 50% de descuento en el precio.

Bankia: La entidad ha anunciado que devolverá a 200 de sus clientes el gasto más elevado, hasta 300 euros, que realicen con sus tarjetas de crédito durante el fin de semana comprendido entre el Black Friday (29 de noviembre) y el Cyber Monday (2 de diciembre). Los clientes serán elegidos en un sorteo en el que entrarán las compras realizadas, durante las fechas de referencia, tanto en comercios electrónicos como físicos.

Para participar en la promoción los titulares de tarjetas deberán acceder desde el 19 de noviembre a la 'app' de la entidad o a su oficina internet. Con este paso, ya estarían automáticamente identificados para participar en el sorteo, sin necesidad de cumplimentar ningún registro.

Unicaja Banco: Como Bankia o el Santander, Unicaja también se ha sumado a la campaña de Black Friday. En su caso, ofrece descuentos de hasta el 20% en la contratación de préstamos preconcedidos 'online', así como en el Seguro de hogar y en el Seguro de vida libre.

Los clientes que se suscriban a nuevas pólizas del Seguro de hogar también recibirán un altavoz inteligente con el asistente de Google integrado, Google Home Mini.

Liberbank y Haya Real Estate: Ambas entidades han adelantado ya el 'Black Friday' con una campaña que incluye 2.220 inmuebles con descuentos de hasta el 70%. El catálogo incluye viviendas, plazas de garajes, trasteros, locales comerciales y naves industriales. Las ofertas estarán disponibles hasta el 31 de diciembre.

Altamira: Este 'servicer' ofrece descuentos en más de 5.000 activos (3.800 viviendas, alrededor de 1.000 locales, naves y oficinas, y 600 parcelas de suelo para construir) distribuidos por toda España, con una mayor concentración en la Costa del Sol, la Costa Blanca, Madrid y la zona norte del país.

Solvia: La inmobiliaria ha lanzado una promoción con 2.100 inmuebles rebajados hasta el 20%, una oferta que estará activa hasta el 31 de diciembre.

Kutxabank: La entidad ha lanzado su campaña 'Mikikredit', con préstamos de hasta 3.000 euros, amortizables en 10 meses. Además, a los clientes que tengan un crédito preconcedido Kutxabank activará el 3 de diciembre la campaña 'Efecto Navidad' con préstamos que van desde los 300 hasta los 40.000 euros y plazos de amortización que varían entre los 3 y los 84 meses.

Naturgy: La compañía ha firmado un acuerdo con Amazon por el que los clientes de la energética podrán disfrutar de descuentos de hasta el 10% en las compras que realicen en el gigante del comercio electrónico. Estos descuentos se aplicarán a la factura energética del cliente.

Mapfre: La aseguradora regalará una tarjeta de El Corte Inglés por valor de 25 euros a aquellos clientes que contraten una póliza de seguro de autos entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre.

Asimismo, los socios del plan de fidelización TeCuidamos se beneficiarán de descuentos durante el Black Friday de Amazon en las categorías de productos disponibles, gracias al acuerdo ya existente con Amazon de hasta un 10% de sus compras en Tréboles.

Myinvestor: El 'neobanco' de AndBank ha anunciado que lanzará una campaña con motivo del Black Friday que se prolongará hasta mediados de diciembre y que se denominará 'Plan Estrella Michelin'. Se trata de premiar a los clientes que se suscriban a algunos de sus 65 planes de pensiones con una cena para dos personas en restaurantes Michelin. Además, sorteará la posibilidad de compartir mesa con el chef Paco Roncero.

Por otro lado, MyInvestor cuenta con otra promoción que contempla la posibilidad de adelantar mediante un préstamo a un tipo de interés fijo del 0,94% TAE entre 4.000 y 8.000 euros a quienes realicen aportaciones a sus planes de pensiones. Esta opción está limitada a los 1.000 primeros clientes y requiere ingresos mínimos de 40.000 euros brutos al año y una antigüedad laboral de dos años.

Consejos para comprar en el Black Friday

Si estás pensado aprovechar los descuentos de la campaña del 'Viernes Negro', ten en cuenta los siguientes consejos antes de lanzarte a la caza y captura de los chollos:

1. Haz una lista y calcula lo que vas a gastar

Apunta lo justo y necesario y echa mano de la calculadora. Tener una lista en la que aparezca todo lo que vas a comprar y lo que te va a costar te optimizará tiempo y dinero. No te dejes llevar por caprichos de última hora que sabes que no te hacen falta. Además, ten especial cuidado en los productos que vengan en lotes al estilo "3x2", puede que no salga tan barato como parece.

2. Calcula los gastos de envío

No sirve de nada que cuentes hasta el último céntimo de los productos que vas a comprar si no compruebas bien los gastos de envío. A la hora de calcular lo que te vayas a gastar no estaría de más que tengas en cuenta lo que te pueden llegar a cobrar si compras online.



3. Comprueba las devoluciones y la garantía

Muchas personas son presas del "aquí y ahora" con las rebajas en las compras. Revisa muy bien si en caso de arrepentirte y querer devolver los productos tienes esa posibilidad.

4. Prioriza tu tiempo

Si eres de los que prefieren acudir a la tienda para comprar ten en cuenta que habrá grandes aglomeraciones de gente. Puedes hacer una lista de los establecimientos a los que necesitas ir para economizar la tarde. Pero en caso de que prefieras ahorrar tiempo puedes optar por la compra online que tan popular es en el 'Black Friday'.

5. Modo incógnito

Si finalmente optas por la compra online ten en cuenta que muchas compañías cuentan con la ayuda de las cookies. De esta manera, son libres de introducir publicidad en tus buscadores para decir que o bien el producto que buscabas se está agotando o subir su precio. El modo incógnito que tienen todos los navegadores te ayudarán a saber en todo momento el precio real de lo que quieres comprar.