Black Friday 2019: cómo evitar que la compra sea un timo

El 'Black Friday' y el 'Cyber Monday', los días de las compras por internet por antonomasia, están a la vuelta de la esquina y, aunque adquirir productos en la web está a la orden del día, conviene recordar unos principios básicos para que sean, sobre todo, seguras.

Comprar en páginas web y aplicaciones oficiales o de confianza; usar conexiones seguras; ser conscientes de los datos que proporcionamos; pagar con tarjeta de crédito -si es específica para transacciones 'online' mejor- y desconfiar de los grandes chollos son algunas de las máximas a tener en cuenta.

Comprar sí, pero no en cualquier sitio



Estos días se multiplican las ofertas en internet, pero la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) recuerda que es "muy importante" usar páginas oficiales y/o de confianza "con prestigio contrastado" y conexión segura, es decir, que la dirección empiece por 'https.

En la red hay clones de páginas oficiales que son difíciles de detectar y que pueden aprovechar para introducir algún virus, por eso, la firma de ciberseguridad Entelgy recomienda escribir la dirección directamente en el navegador (mejor no hacer clic en enlaces) y, una vez más, comprobar que aparece 'https' -no 'http'- junto al símbolo de un candado.

La AEPD recomienda pensar si se debe comprar en una tienda 'online' que no identifica al responsable del tratamiento de datos, su dirección y contacto, condiciones de venta, devoluciones o reclamaciones y referencias legales.

Las APPs son cómodas, pero siempre las oficiales



El teléfono móvil se usa cada vez más para realizar compras a través de múltiples aplicaciones (APPs) que pueden simplificar el proceso, pero hay que asegurase de que son las oficiales del sitio de compra, comprobar quién es el desarrollador y valorar si es necesaria la información que nos pide.

La fecha de nacimiento no es una buena contraseña



Cada vez son más la páginas y apps que exigen un registro con contraseña. En ese caso, lo mejor es que estén formadas por números, letras y caracteres especiales, sin datos que se puedan deducir fácilmente (fechas de cumpleaños o aniversarios), y nunca compartirlas.

No solo se trata de tener una contraseña robusta, sino que la empresa de seguridad Proofpoint, aconseja que no se use la misma para más de una cuenta y recuerda la existencia de administradores de contraseñas.

Mejor esperar a llegar a casa que usar una red pública



Si para hacer una compra se va usar una red wifi, lo mejor es evitar las de acceso público o gratuito que no son seguras, a través de las cuales los ciberdelincuentes pueden hacerse con el número de las tarjetas de crédito, contraseñas o datos bancarios, por eso es mejor usar la wifi de casa o la red móvil del teléfono.

Los pagos en la web, con tarjeta, no en efectivo



Para pagar las compras del viernes negro o del ciberlunes, la AEPD aconseja usar "una tarjeta de crédito de uso exclusivo para realizar los pagos a través de internet", aunque también se puede recurrir a plataformas seguras y no se debe enviar dinero en efectivo a través de transferencias bancarias.

La Policía Nacional señala en su Twitter que hay que verificar "regularmente" que los cargos en la cuenta bancaria se corresponden con las compras. En caso de un uso fraudulento -indica la AEPD- hay que anularla la tarjeta, denunciarlo y reclamar la devolución de los cargos.

Cuidado con los mensajes no solicitados



A través de cadenas de WhatsApp, redes sociales o correo electrónico se pueden recibir ofertas muy atractivas, pero ¡cuidado! puede tratarse de una trampa para llevarnos a tiendas falsas donde los delincuentes se apoderen de nuestros datos.

"Debes sospechar de mensajes alarmistas que soliciten pinchar en un enlace o descargar un fichero adjunto" -dice la AEPD-, así como de los que pidan datos personales, como los bancarios. Para enviar comunicaciones comerciales las empresas deben tener nuestro consentimiento previo.

Nadie da 'duros a pesestas'



Aunque durante estas fechas las tiendas ofrecen grandes ofertas, un descuento excesivo en artículos de gran valor son sospechosos de fraude, pues, como dice la compañía de soluciones de seguridad Eset, "a veces, lo que parece imposible... es realmente imposible".