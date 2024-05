El despreciable gesto de Ángel Cristo Jr. hacia Arantxa del Sol, expulsada de ‘Supervivientes’

Arantxa del Sol ha dejado de ser concursante de ‘Supervivientes’. El público la ha convertido en la octava expulsada del reality más extremo de Telecinco. El duelo final con Miri –antes se habían librado de la expulsión Ariano y Rubén Torres– terminó con el presentador en el plató, Jorge Javier Vázquez, anunciando el fin de la aventura de la actriz, modelo y presentadora asturiana, con raíces en Cangas de Onís.

Los momentos de mayor tensión ocurrieron justo antes y justo después de la expulsión. Previamente, Ángel Cristo Jr. soltó: "¡Arantxa, go Home!", y después, remató con otro despreciable gesto, con otra frase dirigida a la esposa de Finito de Córdoba: "Good bye con escala en Paraguay".

La asturiana, que había manifestado previamente su deseo de seguir en el reality, se despidió cariñosamente de todos sus compañeros, excepto del hijo de Ángel Cristo y Bárbara Rey. "Estaba Ángel conmocionado por la despedida de Arantxa", ironizó el presentador.

La actriz con orígenes familiares en Cangas de Onís regresará en las próximas horas a España. Ha sido la segunda expulsión de Arantxa del Sol en ‘Supervivientes’, ya que hace justo un mes se veía obligada a abandonar Playa Condena para ir a Playa Limbo, donde permaneció tres semanas, hasta la reunificación.

Arantxa del Sol. / Telecinco

Justo antes de la expulsión, Jorge Javier Vázquez pedía una reflexión final a las dos nominadas, y Arantxa del Sol decía: "He aprendido a ser feliz también en 'Supervivientes' y me gustaría seguir aprendiendo, seguir luchando con mis compañeros". No pudo ser.

La presentadora en Honduras, Laura Marueño, se despedía de Arantxa del Sol con unas emotivas palabras: "Me da una pena tremenda que te vayas y no sabes cuánto te agradecemos que tu vuelta a la televisión haya sido aquí. Has sido una inspiración para muchos de nosotros a lo largo de estos días de aventura, enhorabuena por su paso por ‘Supervivientes'.

También Jorge Javier Vázquez le dedicaba unas cariñosas palabras a la asturiana: "Me gustaría decirte compañera de la televisión, que me encanta formar parte de este medio y que me ha encantado que hayas vuelto a la televisión de la mano de 'Supervivientes'. Te esperamos con los brazos abiertos para escucharte en los platós".

Acto seguido, Arantxa del Sol cogía su saco y se marchaba de la palada. Su próximo destino, España.