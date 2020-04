La Guardia Civil se descuelga en un helicóptero para identificar a una vecina de Llanes que paseaba a su perro

Una llanisca se llevó una de las mayores sorpresas de su vida mientras paseaba ayer por la mañana a su perro por la senda costera en Poo. Un helicóptero de la Guardia Civil aterrizó a su lado y de él se bajaron tres efectivos a pedirle la documentación y preguntarle dónde vivía por si estaba incumpliendo las exigencias del estado de alarma.

La mujer no llevaba documentación, pero les dio el número del DNI para su comprobación e indicó a los agentes su domicilio, muy próximo, por lo que no se produjo sanción ninguna. Los guardias, eso sí, le pidieron que no se alejara demasiado.