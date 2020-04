El extraño mensaje que una mujer encontró en los casos inalambricos que se acababa de comprar

Desde el año pasado uno de los regalos de moda son los cascos inalámbricos. Desde que Appel revolucionara el mercado sacando sus airpods (de los que ya hay dos generaciones), no hay quién no haya intentado comprar uno de estos aparatos que permiten escuchar música sin estar permanentemente pendiente de los molestos cables. El caso es que muchas empresas han desarrollado este tipo de productos.



Si bien es cierto que no todos han tenido el mismo éxito. A día de hoy sea cuál sea el que quieras adquirir las medidas de confinamiento obligadas por el estado de alarma obligan a que todos se tengan que vender por internet. Sean cuales sean los casos inalámbricos que hayas elegido tienes que adquirirlos a través de la web. Y eso fue lo que hizo una de las jóvenes que ha protagonizado una de las anécdotas más divertidas de Twitter de los últimos años.



La chica se compró unos cascos inalámbricos a través de internet. Unos rosa concretamente. Y decidió utilizar uno de los "cuadros para mensajes" de la web de venta. Quería que si el repartidor no la localizaba en casa dejase el paquete en el jardín de detrás de su casa. Tenía prisa por recibir lo que había comprado y no quería (en caso de no estar en casa cuando llegara el paquete) tener que desplazarse hacia una oficina de correos o de la empresa que sea). Es por eso que dejó escrito "en caso de que no esté en casa dejar en el jardín de atrás".



No se dio cuenta y lo escribió en el apartado de la web reservado a la personalización del producto. El resultado lo puedes ver en su Twitter.





I thought the personalised message was for the driver not the pods ?? oops pic.twitter.com/VFjkWD45wx — Rosa Falcini (@rosa_falcini) April 18, 2020