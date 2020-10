"Las palomas" vuelan bajo los rayos

Son tiempos raros en la Fundación Museo Evaristo Valle de Gijón, como para todos. Se echa en falta las visitas escolares y a los niños, que a estas alturas del año deberían llenar sus salas y sus jardines. No hay talleres ni actividades para el público, por la imposibilidad de compatibilizarlo con las restricciones sanitarias, pero el trabajo no cesa. Antes de que acabe noviembre verá la luz el catálogo de la exposición "Valle, revelado", comisariada por Gretel Piquer. Contendrá reproducciones de once obras de Evaristo Valle procedentes del Museo Nacional de Arte de Cataluña, del Bellas Artes de Asturias, de la propia Fundación Museo Evaristo Valle y de algunas colecciones particulares, y con ellas los estudios radiográficos y mediante reflectografía infrarroja que se realizaron sobre ellas con la colaboración con el museo catalán y la Universidad del País Vasco. Todo ese material ha permitido conocer al detalle el desarrollo creativo de cada obra y la Fundación gijonesa sigue avanzando por ese camino, con colaboración privada y aplicando técnicas similares a otros cuadros. El primero ha sido "El caserío", bajo el que ya se suponía que se ocultaba otra obra de Valle, "Las palomas". La disposición de varios elementos del cuadro lo apuntaba y ahora, gracias a la tecnología, las suposiciones se han acabado confirmando.