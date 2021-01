La actriz Paz Vega se ha convertido en diana de las críticas en las redes sociales después de apoyar con el icono de un corazón morado una polémica publicación en Instagram sobre las mujeres transexuales de la escritora Lucía Etxebarria , quién ponía en cuestión que éstas utilizasen los baños públicos de mujeres.

En el post que ha apoyado la intérprete, Etxebarria se mostró en contra de que las mujeres con "un pene perfectamente funcional" accedan al mismo baño que ella, y recordó que fue violada "a punta de navaja", una agresión que quedó sin castigo, según ha explicado. "Como no me resistí, no me creyeron", resumió.

La publicación de Etxebarria pretendía responder a Rosa María García, una mujer y activista transexual, que contó, también en las redes sociales, cómo había entrado por primera vez al baño de mujeres.

"Ahora decidme si vosotras os quedaríais solas con Rosa María en un cuarto de baño. Decidme si entendéis mi postura. Decidme si creéis que el PSOE apoya a las mujeres violadas", se ha preguntado la escritora, que ha protagonizado diversas polémicas por su visión sobre las personas trans, incluso frente a la ministra de Igualdad, Irene Montero, a la que acusó de "misógina" y de incitar a "un acoso" contra su persona.

La propia Rosa María García respondió al mensaje y al apoyo al mismo de la actriz, lamentando que "un buen puñado de gentuza" quiera "eliminarla".

Después de un proceso de años, llega una época en la que te toca asumir que eres trans. Y un buen puñado de gentuza quiere eliminarte, por supuesto.



Y un día te encuentras con que una escritora conocida te acosa, y una actriz que te criaste viendo la ayuda y felicita.



Bien. pic.twitter.com/MNDR9rVTds — Rosa María García (ella/ elle) (@__erosgarcia) 11 de enero de 2021

"Después de un proceso de años, llega una época en la que te toca asumir que eres trans. Y un buen puñado de gentuza quiere eliminarte, por supuesto. Y un día te encuentras con que una escritora conocida te acosa, y una actriz que te criaste viendo la ayuda y felicita", ha denunciado.

Posteriormente, Etxebarria borró la publicación respaldada por Paz Vega, pero publicó diversos mensajes en Instagram y Twitter para mostrar su apoyo a la actriz por el "acoso" sufrido y extenderse en sus teorías y críticas contra el PSOE y el anteproyecto de ley sobre las personas transexuales.

"¿Una persona que mantiene anatomía masculina 100% puede entrar en espacios seguros para mujeres? ¿La seguridad de las mujeres y de las niñas se tiene que someter a la identidad sentida y a lo que una persona dice o cree que es? ", ha escrito en uno de ellos.

En Twitter, muchos usuarios han censurado al apoyo de Paz Vega a Lucía Etxebarria , criticando lo "aberrante" e "hiriente" de las opiniones de dos personas "llenas de odio" que practican el "acoso" y la "transfobia".

Están llenas de odio Rosa, pero aquí en tuiter tienes todo el apoyo que necesites. Mucho ánimo. — Lisreym (@Lisreym) 11 de enero de 2021

¡

He denunciado la publicación, lo cual no servirá de nada. Pero yo sí me quedaría a solas con Rosa María en un cuarto de baño. Es triste, aberrante e hiriente lo que dice esta señora en instagram — Carmen M. Peinado (@CarmenMPeinado) 11 de enero de 2021

Están enfermas.

A) No respetan la identidad de Rosa.

B) Piensan que Rosa es un chico. Por ello, no querrían que estuviera con ellas en el baño, no fuera a ser...

C) Ergo resuponen que todos los hombres son violadores.



Lo implícito dice tanto o más que lo explícito. ¡Ánimo, Rosa! — Ara Reina 🇪🇦 (@AraReina) 11 de enero de 2021