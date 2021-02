Mayte Martín: “Con la OSPA haré una fusión extrema entre música clásica y flamenco”

“Tempo rubato”, según explica Mayte Martín es un trabajo de casi una vida. “Compuse el primero de los temas incluidos cuando tenía 18 años. Son todo temas de amor, de experiencias que me han pasado a lo largo de mi vida. Me gusta denominarlo una biografía sonora”, explica. “Lo más curioso es que cada uno de los temas son como entradas de un diario al que se le han ido sumando páginas con el paso de los años y con los amores y desamores que yo he tenido. Es un trabajo que engloba todas las Maytes Martín que hay en mí”, añade.

Será la primera vez que “Tempo rubato”, un disco de 2018, se interpreta en un auditorio con el acompañamiento de una orquesta sinfónica. “Las sensaciones no podrían ser mejores. Nunca antes había hecho una fusión tan extrema para poner en combinación dos estilos tan diferentes y de una forma tan ambiciosa”, indica la cantaora. “Además, estará junto a mí Amargós, con quien llevo colaborando más de treinta años, lo que hace que aún sea más especial”. Martín explica que en un principio el trabajo estaba pensado para un quinteto de cuerda, “pero con la orquesta creímos que podíamos llevarlo a otra dimensión”.

La colaboración con la OSPA fue una idea de la propia cantaora. “Quería experimentar la sensación de magnitud sonora que te ofrece una orquesta sinfónica. ‘Tempo rubato’ es una combinación de todas las músicas que han tenido un significado para mí, es una fusión en la que se une mi experiencia en el ámbito flamenco, con el sonido clásico que nos aporta la orquesta. Pero la esencia del flamenco sigue ahí”.

“Tempo rubato” marca distancias con los objetivos comerciales de las casas discográficas. De hecho, el disco salió al mercado gracias a una campaña de crowdfunding. “Quería liberarme de la cuestión mercantil, que siempre envuelve los productos discográficos, y conservar mi esencia musical. Además, quería hacer partícipe al público, porque tengo una relación muy especial con aquellos que siguen mis trabajos. Me hacía ilusión que ellos también formasen parte del disco”, explica la cantaora. Y añade: “Me parece muy bonito, contribuir con un artista que te gusta y respaldar la autenticidad que hay detrás de mi trabajo, que no está influenciado por lo que está de moda o por los intereses de una discográfica. En definitiva, la gente quiere un artista libre, que no esté pendiente de si sus discos se venden mucho o no. Claro que todos los artistas queremos gustar, pero cada vez hay más que no estamos dispuestos a vender nuestro trabajo en pro de los beneficios de una discográfica”.