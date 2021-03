David Bustamante fue ayer a divertirse a "El Hormiguero". El cantante fue a celebrar sus 20 años de carrera musical y sus 39 años. Fue en el programa de Pablo Motos donde reveló qué planes tenía junto a su amigo fallecido Ález Casademunt.

El primer sencillo del nuevo disco de David Bustamante se llama "Veinte años y un destino", una nueva versión de la mítica "Dos hombres y un destino," que cantó en 2001 tras salir de la academia de Operación Triunfo. En esa canción que ya está en el recuerdo de millones de españoles, cantaba con su gran amigo Àlex Casademunt. Aunque la nueva versión no la cantó junto al catalán, Bustamante prometía que en cada concierto le hará un homenaje a su amigo gracias a esa canción. "Me duele mucho porque quedaban cosas por hacer, pero no pudieron meter mierda en una hermandad de siempre", comentó el cántabro.

David Bustamante cumple 39 años

Hoy, David Bustamante cumplió ayer 39 años. Lo hace después de haber perdido su batalla judicial contra su exasesor, Francisco Manjón, al que denunciaba por haber tenido supuestamente una mala gestión de su patrimonio y un juez ha dictado ya que es falso.

Apoyado en Yana Olina, el cantante está viviendo un momento personal contradictorio, ya que está locamente enamorado de ella, pero se ha tenido que enfrentar también a la muerte de su amigo y compañero, Álex Casademunt.

También vemos a Bustamante volcado con su hija Daniella y en su carrera musical, que ha renacido y está teniendo mucha expectación por redes sociales. Así, como una montaña rusa, David cumple 39 años alejado como siempre del foco mediático y habiendo pasado unos baches personales de los que ya se recupera con sus seres queridos.