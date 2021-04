DeVille & La Fuerza se puede decir que nace en el camino de Tampa a Tulsa, haciendo esta versión de "The Jayhawks" en una cena "débil" -evento navideño en que se juntan algunos de bandas ovetenses de mitad de los 90 ("Los Débiles", "Los Bruscos", "Babylon Chât"…), Álvaro Bárcena y Wilón de Calle meten, sin saberlo, la idea en la cabeza a Toli deVille de hacer algo juntos. Esto se consolida años más tarde, durante el inicio del covid-19 como tantos otros proyectos que nacen, se paran o mueren durante este periodo.

Toli deVille (voz y teclados), ha estado unido durante más de una década de actividad en "Los Débiles" como cantante, llegando a publicar tres discos. Compartieron inicios en Boomerang Discos con "Los Bruscos", banda en la que coincidieron Álvaro Bárcena (guitarras, pedal steel y coros) y Wilón de Calle (batería y percusión). Desde entonces, Álvaro y Wilón han participado en otros proyectos como "Amón Ra", "The Electric Buffalo", y como músicos en "Pablo Moro & Los Chicos Listos", Paula Rojo, Alfredo González, "Bueno", etc... Destaca la pre-candidatura de Álvaro a los Premios Goya 2021 por "Souls with no name" para "El Camino". Se unen al proyecto Silvia Fernández (bajo) y Maripaz González (voces y coros) colaboradoras habituales en numerosos proyectos musicales. Cierra la cuadratura Panci Calvo, también músico de la escena ovetense de los 90, que en este caso se encarga de los diseños. El primer trabajo, que se lanzará el jueves, se estrena hoy en exclusiva en la edición digital de LA NUEVA ESPAÑA.

La admiración mutua y los gustos compartidos de Toli, Álvaro y Wilón por los sonidos más tradicionales del rock americano, con gran presencia de pedal steel guitar y armonías vocales dan vida a 8 canciones grabadas en Mercury Estudios durante el verano de 2020, producido por Álvaro Bárcena y masterizado por Kike Sanchís. Las canciones, por encima de la búsqueda de un estilo o sonido característico, acaparan el protagonismo.

Abril 2021 es el punto de partida para "DeVille&LaFuerza". Con "El Escritor" como primer single, una reivindicación a las vocaciones artísticas desde la infancia, comienza la andadura de este proyecto que irá mostrando temas poco a poco y dará paso a finales de año, a la publicación de un larga duración con ocho temas en los que se describen principalmente mundos interiores y paisajes de puertas para adentro, lejos de temáticas globales, lejos de escenarios de celebración y fiesta, pero siempre con señales de optimismo.