“No viviremos para siempre, pero conseguiremos envejecer en mejores condiciones, plantando cara a enfermedades que ahora tienen una alta incidencia en la última etapa de la vida”. Lo dijo ayer en el Club Prensa Asturiana Digital el biólogo y doctor en Genética Agustín Fernández, investigador del Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN), centro de titularidad compartida entre el CSIC y la Universidad de Oviedo”.

“¿Qué sabemos de los relojes biológicos?” fue el título de la conferencia que el científico ofreció ayer en el Club Prensa Asturiana Digital, en el marco del ciclo “Qué sabemos de...”, realizado en colaboración con el CSIC. Agustín Fernández, que fue presentado por María Fernández, delegada institucional del CSIC en Asturias y directora del IPLA, destacó la importancia de cuidarse en todos los aspectos, a lo largo de las diferentes etapas de la vida, “aunque parezca que no envejecemos por fuera sí lo hacemos por dentro”. Agustín Fernández explicó que la revolución tecnológica acontecida durante la última década en el campo de la biotecnología y la biomedicina ha posibilitado desarrollar herramientas moleculares que permiten determinar que muchas veces la edad cronológica que viene en el DNI no se corresponde con la edad biológica, la que en realidad reflejan las células. “Se ha identificado en particular un reloj biológico a nivel epigenético capaz de medir con precisión casi exacta la edad cronológica en personas sanas”, detalló. Además de ser científico titular del CSIC, Agustín Fernández, cuya área de investigación se engloba el campo de la epigenética, insistió en la necesidad de hacer ejercicio y llevar una dieta saludable. “Son cuestiones que, aunque se dicen mucho, no siempre se cumplen”, recalcó.