Laboral atribuye a ”decisiones del pasado” una deuda que no saldará hasta el año 2032

El desfase en las cuentas de Laboral Centro de Arte no se corregirá hasta el año 2032. La Fundación aún tiene pendiente de devolver 1,3 millones de los préstamos recibidos del Ministerio de Industria y de Recrea (Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias). Con el primer ente se resolverá la deuda en 2023, mientras con el segundo, tras el acuerdo de refinanciación, se dará por finiquitada en 2032. Las cifras y los plazos los explicó ayer Lucía García, directora gerente de este centro de creación, que compareció en la Comisión de Cultura de la Junta. García explicó que las pérdidas acumuladas de los diferentes ejercicios ascienden a 2,4 millones, aunque de las mismas ya se han equilibrado 1,1 millones.

Lucía García, que en su intervención inicial recalcó que era la primera vez que comparecía en el parlamento regional, también expuso un mensaje de autocrítica respecto a la gestión desde la apertura del equipamiento en 2007, durante el gobierno de Álvarez Areces. “Es un centro muy oportuno y pertinente en este momento. Aunque la situación en la que se encuentra Laboral no es la más óptima, por decisiones que se tomaron en el pasado”, comentó tras una pregunta del diputado y presidente de Vox en Asturias, Ignacio Blanco, en la cuestionó el alto coste que supone para las arcas autonómicas Laboral Centro de Arte. Blanco le preguntó si era necesario para la administración hacer frente a esos pagos. “No sé si es necesario, pero sí oportuno”, respondió Lucía García. Y añadió: “Este centro tiene un enfoque y singularidad, no hay muchos centros ni museos en España, ni mucho menos en zonas periféricas, no somos ni el Reina Sofía ni el MACBA de Barcelona, no hay centros que participen en programas en los que se habla de ciencia, arte y tecnología”.

La gerente de Laboral Centro de Arte fue interpelada por Ricardo Menéndez Salmón, diputado de Podemos, sobre la polémica de la participación del centro como gestor de los fondos y ayudas procedentes del Xacobeo 2021, tras la firma de un convenio con el Principado, lo que desató las críticas en Oviedo al considerar que el gobierno regional situaba en un segundo plano a la capital, origen del camino. Lucía García defendió la postura del Principado argumentando que se trataba de una operación meramente práctica: “La decisión de que Laboral Centro Arte pueda servir como instrumento para la percepción de ayudas, patrocinios o mecenazgos, como es el Xacobeo, responde a una cuestión práctica y razonada. No estamos en el momento de crear nuevas estructuras, si no de aprovechar las que ya existen”. Y en esa misma línea defendió que Laboral Centro de Arte se presenta como “el vehículo que llegue esa financiación, y las empresas puedan acogerse a esos beneficios fiscales, y que lleguen en beneficio de la cultura asturiana”.

Volviendo a la deuda de Laboral Centro de Arte, con el Ministerio de Industria se firmó un préstamo en 2007, de unos tres millones de euros, de los que le restan por pagar a Laboral Centro de Arte dos cuotas para su devolución, de 230.000 euros cada una, en este año y el que viene. Además hay otros dos préstamos, recibido en 2008, con tres cuotas anuales más cada uno –hasta 2023–, de 56.000 y 16.600 euros. Es decir, que la deuda con el Ministerio de Industria se sitúa en los 676.000 euros. Por su parte, con Recrea, la cifra a abonar es de 650.000 euros, a razón de un pago mensual de 5.900 euros hasta 2032, tras el último acuerdo de pagos firmados en febrero de 2020. Fuera de esto, además, Laboral Centro de Arte paga a Recrea otros 8.000 euros en concepto de suministros corrientes.

Las aportaciones extraordinarias del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Gijón son las que sirven a Laboral Centro de Arte para ir afrontando la devolución de los préstamos.