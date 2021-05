“No me duele que me expulse Sánchez, pero me voy a defender en los tribunales”

Joaquín Leguina, expresidente de la Comunidad de Madrid, acaba de ser expulsado del PSOE por su apoyo a Isabel Díaz Ayuso en la pasada campaña electoral que dio una aplastante victoria a la candidata del PP. Leguina presentará el lunes a las 19.00 horas, en el Club Prensa Asturiana Digital, su libro “Pedro Sánchez, historia de una ambición”, en el que realiza un retrato nada amable del presidente del Gobierno, al que acusa de haber acabado con la libertad en el PSOE. El lunes acompañará a Leguina Montserrat Díaz Fernández, catedrática de Métodos Cuantitativos para la Economía de la Universidad de Oviedo.

–Nicolás Redondo y usted han sido expulsados del PSOE por su apoyo a Ayuso, ¿se esperaba una medida tan contundente desde Ferraz?

–La verdad es que la medida contundente a mí no me ha llegado ni por mail ni por correo ordinario. Estoy enterado por lo que cuentan los medios, pero le aseguro que desde Ferraz no ha habido ni una llamada.

–¿Sorprendido y dolido ante esta decisión que les expulsa de un partido en el que militan desde hace décadas?

–Precisamente por todos esos años en el PSOE, mi partido, voy a defenderme en los tribunales. No voy a hacerlo dentro del partido, pero sí desde fuera. Verá, dolido no estoy. Si hubiera sido otra persona la que estuviese al frente del partido lo estaría, pero siendo Pedro Sánchez, la verdad es que no.

–Así que va a pleitear...

–He solicitado ayuda a algunos abogados y les he pedido que no me cobren (risas). Ya se me han ofrecido unos cuantos.

–Seguro que con nombres conocidos.

–Cierto. Uno de ellos es Miguel Durán, que fue director general de la ONCE.

- Bueno, al menos sentirá cierta rabia, dada la situación.

–Rabia sí que siento, pero dolor no. A Pedro Sánchez lo que le digo es que se deje de buscar culpables. El gran derrotado en las urnas ha sido él.

–El libro que el viernes presentará en un acto digital en el Club Prensa Asturiana tampoco contribuye a estrechar lazos con el presidente del Gobierno.

–Estoy muy contento con la acogida que esta teniendo el libro y además encantado de presentarlo en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA. En cuestión de días va a salir la segunda edición.

–¿Cuál será ahora la estrategia de Sánchez ante una derrota de esa política personalista que usted denuncia?

–Me temo que dará la callada por respuesta.

–Isabel Díaz Ayuso ha pasado de recibir burlas a ser la nueva Agustina de Aragón.

–Lo que más engancha al electorado madrileño es el sentido común contra todo extremismo. Al PSOE le ha adelantado un partido como Más Madrid, casi inexistente hasta ahora. Es la derrota del sanchismo.–

¿Cómo ha logrado Sánchez ese control férreo del PSOE?

–Sánchez se ha hecho con el PSOE gracias a Susana Díaz. Ha cambiado los estatutos y destruyó las bases intermedias.

–Eso no suena democrático.

–En otros partidos también han hecho cosas parecidas. Se ha implantado este sistema de primarias que es un engaño. Las primarias de verdad son las de Estados Unidos donde pueden participar todos los ciudadanos que lo deseen. Aquí sólo votan los afiliados.

–¿Los resultados de Madrid podrían ser extrapolables a España?

–La derrota del PSOE se debe a graves errores de planteamiento. Gabilondo se ha dejado arrastrar por Pablo Iglesias, que ve fascistas por todas las esquinas. Este gobierno ha andado jugueteando, acercando a presos de ETA al País Vasco y pactando con los separatistas catalanes. Esas acciones tendrán consecuencias. Sánchez es vengativo, y tampoco perdona que quien lideraba el PSOE en Madrid era Carmona, amigo de Tomas Gómez: odio es lo que le sobra a este caballero. Ábalos lo ha dicho: lo que no tolera Sánchez es que le lleves la contraria

–¿Agotará la legislatura el bipartito de izquierdas?

–Si se convocan elecciones ahora va a perder. Si viene el dinero de Europa y las cosas mejoran, veremos.

–¿Ve ahora más cerca o más lejos esa hipotética coalición de los grandes partidos (PP y PSOE) que usted defiende?

–No creo que esté cerca, pero es preciso insistir.

–Tabernarios, poco intelectuales… ¿Por qué la izquierda desprecia tanto la capacidad intelectual de la derecha?

–La izquierda no desprecia la capacidad intelectual de la derecha. El sanchismo y un tal Pablo Iglesias, sí.

–¿Ciudadanos es un experimento finiquitado?

–Me temo que sí.

–Cuando fue presidente de la Comunidad de Madrid conectó con amplias capas sociales. ¿Faltan políticos de talla o estamos ante una sociedad cada vez más polarizada?

–No estamos ante una sociedad polarizada. Creer eso ha sido el error del PSOE.

–¿Sabe si Pedro Sánchez se ha leído el libro?

–No creo. Se lo habrán explicado, mal y con sectarismo.

–Tiene palabras poco amables para Susana Díaz.

–Fue un error lo que hizo con Sánchez: lo arrojó por la ventana y lo convirtió en mártir. Es la culpable de su ascenso.

–¿Pablo Iglesias es historia?

–Este caballero ya se ha ido y espero que no vuelva. Su partido va a desaparecer con él. Errejón es mas moderado, es el presente de la izquierda.

–Al margen de la política, España se sigue vaciando. ¿Qué soluciones ve como demógrafo?

–El mayor problema de España es la bajísima natalidad. Como contraste, la mayor densidad de población en Europa está en las periferias de Madrid y Barcelona; por eso ha habido tantos contagios. Las tecnologías deben llegar a las áreas rurales.

–¿De qué se siente más orgulloso de sus años como presidente de Madrid?

–De las 40.000 viviendas sociales que hicimos construir.