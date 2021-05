El dramaturgo sierense Javier Villanueva, falleció ayer por la tarde en el Hospital Universitario Central de Asturias, donde permanecía ingresado desde el martes, a los 76 años de edad. Villanueva sufría una enfermedad degenerativa que se agravó en los últimos tiempos.

Fundador de “Teatro Pausa”, era uno de los indispensables de la escena asturiana de la segunda mitad del siglo XX y la primera década del XXI. Así, el actor y director Maxi Rodríguez, asegura que la escena pierde con Villanueva “a una figura imprescindible”.

La actriz Yasmina Álvarez afirmaba ayer que “a Javier Villanueva le debo mucho de lo que sé y de lo que soy. Nunca agradeceré bastante que la vida le pusiera en mi camino. El teatro asturiano estará siempre en deuda con él”.

Nacido en Lieres, Villanueva comenzó en el teatro en los años 60. Lo hizo principalmente como escritor aunque también fue director de sus propias producciones.

Hombre amable, entregado completamente a la creación con una pasión desbordante y un empeño que tal vez en Asturias no se le reconoció como se debía. Villanueva era un luchador, un trabajador del teatro que más que la recompensa del público, que también agradecía, buscaba cumplir con aquello para lo que había nacido, escribir y defender el teatro. Como ejemplo queda que apenas hace quince días, ya con la enfermedad bastante avanzada, Villanueva pasaba las horas releyendo “La Celestina”, una obra que a buen seguro conocía de memoria. Lo resumió ayer el director Andrés Presumido, que comenzó con él en las tablas: “El teatro para Javier fue una auténtica vocación”. Una vocación que siempre transmitió a sus alumnos. Villanueva mantenía que “el teatro tiene un veneno, y cuando tienes esa picadura ya no te suelta jamás”. Él fue el encargado de trasladar esa picadura a todos los alumnos que pasaron por sus grupos de teatro y también a los del colegio de los Dominicos de Oviedo, donde además de ejercer de profesor de Historia fundó un grupo de teatro adaptando textos para que los representasen los estudiantes. Para Sara Bárcena, directora del colegio donde tanta huella dejó Villanueva, “se ha ido el amigo con el que siempre me encontraba en la palabra, el maestro que despertaba la pasión por el teatro y levantaba la poesía sobre las tablas cada vez que se abría el telón...”.

Javier Villanueva era historia del teatro, al igual que su gran amigo José Lobato, fallecido también recientemente, y el también ovetense Juan José Otegui, al que la escena asturiana despidió hace menos de un mes.

Tras estudiar Magisterio y licenciarse en Filosofía y Letras, ya en los complicados años 60 se hizo cargo de la dirección del teatro universitario de la Facultad de Filosofía y Letras y la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Lo compaginó con la dirección del Aula de Teatro del Ateneo de Oviedo. En los 70 fundó los grupos de teatro independiente “Caterva”, “Koturno” y “Tespis” y en los 80 dirigió el Teatro Universitario de la Universidad de Oviedo.