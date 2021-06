Picasso entra en la colección del Prado gracias a los sobrinos de Plácido Arango

Los herederos de Jerónimo Arango Arias, hermano mayor del benefactor del Museo de Bellas Artes de Asturias y fallecido en la primavera del año pasado, han donado a American Friends of the Prado Museum, a través de su colección particular, la Aramont Art Collection, el cuadro “Buste de Femme 43”, realizado por Pablo Picasso en 1943.

El Patronato del Prado aceptó en su reunión de ayer el depósito, durante un período de cinco años, de la obra.

El presidente del Patronato del Museo Nacional del Prado, Javier Solana, manifestó, al término de la reunión, que “la decisión de American Friends es, sin duda, una buena noticia para todos los españoles. Un cuadro de uno de nuestros grandes genios nacionales, hasta ahora en manos de una colección privada estadounidense, pasa a ser de acceso público gracias a la generosidad de la familia Arango Montull y American Friends y ello nos alegra a todos los que amamos la obra de Picasso, los museos y la cultura”. Jerónimo Arango Arias (México, 1927), titular de una de las mayores fortunas asturianas en México, murió en abril de 2020 en Estados Unidos, donde residía –su hermano Plácido había fallecido ese mismo año, en febrero–. Jerónimo era el mayor de los hijos del matrimonio formado por Jerónimo Arango Díaz y María Luisa Arias Fernández, ambos originarios del municipio de Salas e inmigrantes en México, país en el que emprendieron prósperos negocios familiares, a partir del comercio de tejidos y la confección textil.

Jerónimo Arango Arias se casó con Marisa Montull. Había estudiado en Estados Unidos, donde luego se estableció y creó un imperio empresarial en el sector de la alimentación y la hostelería, con las cafeterías VIPS. Del matrimonio Arango-Montull quedan tres hijos: Lucy, Jerónimo y Antonieta.