Raúl Vázquez: “En estos años de covid tan nefastos para la lírica he sido un privilegiado”

Raúl Vázquez se ha forjado una prometedora carrera como director de escena. Empezó en el equipo de regiduría del teatro Campoamor, luego como ayudante de dirección. “Yo lo tengo todo andado en el teatro”, afirma, hasta acabar trabajando, antes de haber cumplido los 40, en grandes producciones que se representan por toda la geografía nacional. Hoy, 17 de febrero, estrena en el teatro de la Maestranza, en Sevilla, la ópera “El gato montés”, una producción de la Ópera de Tenerife, con dirección musical del asturiano Oliver Díaz, con la soprano Mariola Cantarero, el barítono Juan Jesús Rodríguez y el tenor Antonio Gandía como protagonistas. Con ese título cerró la pasada temporada de zarzuela en Oviedo. En su camino hacia el éxito, Raúl Vázquez parece mantener intacta la modestia. “Estoy empezando, este mundo es complicado y voy poquito a poco y a buen paso. Soy consciente de que en estos años de pandemia tan nefastos para la lírica soy un privilegiado”, afirma.

Vázquez admite que estos días está nervioso. Debuta en la Maestranza y con una obra que destila la esencia del Sur en la capital andaluza. “La idiosincrasia del teatro impone, es inmenso en todos los sentidos”, reconoce. Además, añade que “estamos haciendo una ópera de inspiración andaluza y todos son andaluces”. El director de escena, que nació en Bilbao y a los 14 años se mudó a Avilés con su familia, explica que su trabajo en esta producción “no es realista, es más conceptual. Hemos querido alejarnos de los tópicos. La esencia andaluza está en la música de Penella. Buscábamos estilizar y depurar la esencia de Andalucía”. Le interesaba más explorar la psicología de los personajes que reproducir fielmente los escenarios de la ópera.

En su camino hacia el éxito, Raúl Vázquez tiene intacta la modestia: “Estoy empezando, este mundo es complicado y voy poquito a poco y a buen paso. Soy consciente de que en estos años de pandemia tan nefastos para la lírica soy un privilegiado"

Ha encontrado inspiración en los cuadros de Julio Romero de Torres, “La chiquita piconera” y “La Fuensanta”, especialmente para el personaje de Soleá, que encarna la Cantarero, y ha cargado de simbolismo el espacio escénico. “Está todo lo que tiene que estar para hacer avanzar la trama”, añade. Abundan las referencias taurinas, como no podía ser de otra manera, y el tenor ha tenido que dar unas clases de toreo, como también hizo Ángel Ódena cuando protagonizó la ópera en Oviedo. “Siempre hay un riesgo, algo en lo que no vas a acertar, pero no es un documental es una obra lírica, y están los elementos para seguir la trama, capotes, trajes de torero…”, refiere.

En la Maestranza coincide con otro asturiano, Javier Menéndez, su director, y antes director artístico de la Ópera de Oviedo. Son viejos conocidos. En el reparto solo repite un par de cantantes de los que trabajaron en el Campoamor. “El casting es inmejorable, no se puede hacer mejor”, satisfecho con los artistas seleccionados.

Entre sus proyectos inminentes está la reposición de “Cuentos de Hoffman”, en Tenerife, una “reposición mejorada”, especifica. En Asturias, avanza, es posible que “dentro de no mucho debute en la temporada de ópera, después de haberlo hecho en la de zarzuela”. No será el año que viene, porque las programaciones se planifican con mucha antelación, pero quizás en un par de años esté presentando su ópera en el Campoamor.

Por el camino Raúl Vázquez ha dirigido una ópera estudio en Colombia “Los elementos” de Literes; después hizo “Los cuentos de Hoffman” en Tenerife y “La sonámbula” de Bellini en la 52 Temporada de Ópera de Las Palmas de Gran Canaria. Un largo trayecto andado desde que con 16 años empezó como corista haciendo zarzuela, en la temporada del Campoamor, con la Capilla Polifónica Ciudad de Oviedo.