Carolina Robles Gutiérrez, alumna de 17 años del instituto Aramo de Oviedo, ha sido la ganadora de la Olimpiada de Lenguas Clásicas por Griego de Asturias y Cantabria. Ahora irá a la competición nacional. “Estaba indecisa en estudiar Clásicas o no y esto me da fuerzas para apostar por esta carrera”, asegura la joven, que tuvo que superar varias preguntas en torno a un texto “bastante difícil” de Claudio Eliano. “Tenía participios que no dimos en clase y estructuras extrañas. Fue bastante complicado”, opinó. La prueba se celebró en el campus del Milán y estuvo organizada por la delegación de la Sociedad Española de Estudios Clásicos (SEEC) de Asturias y Cantabria. Su presidente, Pedro Manuel Suárez- Martínez, envió justo esta semana una carta de queja a la consejera de Educación, Lydia Espina, sobre el nuevo currículo de la ESO, que deja “en grave situación” las materias de Cultura Clásica y Latín.

A su juicio, estudiar Latín en las nuevas condiciones será “difícil, por no decir imposible”. “No figura entre las que todo el alumnado deberá cursar, sino entre las diez de las que los estudiantes deberán escoger tres. Que haya algún alumno dispuesto a estudiar Latín sería un milagro”, critica. “Esta redacción de la ley es un brindis al sol que no hace sino mostrar a las claras la nula importancia que para el Gobierno tiene el conocimiento de nuestra idiosincrasia y raíces”, agrega.