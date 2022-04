Una cosa es estar en declive, y otra entrar en barrena. El ocaso de la carrera de Bruce Willis ha sido inexplicablemente amargo. El gesto de los premios Razzie, otorgando al intérprete toda una categoría para seleccionar su "peor interpretación" entre los filmes que estrenó en 2021, marcó acaso el momento más bajo en la trayectoria del intérprete, una humillación solo explicable por la extraordinaria talla que alcanzó años atrás. El posterior anuncio de su retirada a causa de la afasia que padece ha cambiado la perspectiva sobre estos últimos años y ha motivado incluso la retirada del Razzie. Pero lo que no cambia es su formidable trayectoria, que incluye obras maestras, filmes de culto y algunas películas que cambiaron el medio. Momentos estelares en los que, parafraseando la publicidad de su primera gran película, Willis era el actor adecuado en la película adecuada.

Jungla de cristal (1988)

Pocas películas pueden presumir de haber marcado un auténtico cambio en el negocio del cine, pero sin duda Jungla de cristal (Die Hard, John McTiernan, 1988) es una de ellas. Tercer filme de ese director superdotado que era John McTiernan (otro astro de triste final en la meca del cine), la película se convirtió en el éxito sorpresa del verano de 1988, y propició el ascenso de Willis, una estrella de la televisión gracias al éxito global de Luz de Luna (Moonlighting, 1985-1989) que se convirtió en uno de los mayores astros del cine. Con su interpretación de John McClane -un policía falible y humano que tiene que enfrentarse, en solitario y descalzo, a los terroristas que han tomado el edificio en el que trabaja su mujer-, Willis enterró a los héroes graníticos y unidimensionales del pujante cine de acción de los ochenta. Más aún: la película estrenó el desde entonces denominado "escenario Die Hard", un espacio confinado y limitado en el que se desarrolla el grueso de la acción.

El último Boy Scout (1991)

No puede decirse que El último boy scout (Last Boy Scout, Tony Scott, 1991) fuese un gran éxito de taquilla. Ni siquiera que fuese un éxito, al menos en vista de las expectativas creadas: tras su estreno en diciembre de 1991, recaudó apenas 59 millones y medio de dólares durante su período de explotación comercial en Estados Unidos y Canadá. Poca cosecha para un filme que tenía a Willis al frente del reparto, con el "hermanísimo" Tony Scott en la dirección, y con un guion firmado por Shane Black (el cerebro tras Arma Letal) que se había vendido por una cifra, récord entonces, de 1,75 millones de dólares. Pero un rodaje infernal, con el set convertido en un auténtico "todos contra todos", y varios cambios en la trama operados en plena filmación lastraron la producción. El filme no acabó de funcionar como se esperaba, aunque se convirtió en un auténtico "hit" en los videoclubs. Con los años, El último boy scout bordea la categoría de "película de culto", y se revela como uno de los más acabados exponentes del cine de acción finisecular.

La muerte os sienta tan bien (1992)

Recién concluida la trilogía de Regreso al futuro (Back to the Future, 1985-1990) y antes de acometer su celebrada Forrest Gump (1994), Robert Zemeckis se embarcó en La muerte os sienta tan bien (Death Becomes Her, 1992), alocada comedia negra con aires de cartoon en la que Willis interpretaba a un cirujano plástico atrapado entre dos actrices (nada menos que Meryl Streep y Goldie Hawn) que, sellado un pacto de inmortalidad con una bruja (Isabella Rossellini), precisan de las artes del buen doctor para periódicos "recauchutados". Divertida y muy excesiva, la película permite a Willis lucir toda su vis cómica, logrando además estar a la altura de sus dos monstruosas compañeras de reparto. Como curiosidad, esta es una de las dos películas de Willis que no han sido dobladas por Ramón Langa para el mercado español. La otra es Cita a ciegas (Blind Date, Blake Edwards, 1987).

Pulp Fiction (1994)

Otra película revolucionaria en el haber de