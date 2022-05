“El teatro Palacio Valdés es un gran referente para toda la profesión”

José María Pou (Mollet del Vallés, 1944) actor todoterreno y director teatral, distinguido con el Premio Nacional de Teatro en 2006, está en Oviedo como parte del jurado del premio “Princesa de Asturias” de las Artes.

–Ha muerto Juan Diego.

–Una pérdida lamentable. Nunca trabajé con Juan Diego, son esas cosas de esta profesión, que con determinados actores no llegas a trabajar conjuntamente en ningún proyecto, no tuve esa suerte. Pero es un actor al que conocí desde que empecé, porque cuando empecé Juan Diego era ya una figura, sobre todo de la televisión. Tuvo un principio de carrera maravilloso con aquellos “Estudio 1” en la época gloriosa de Televisión Española. Era un referente para los actores jóvenes. Me parece una pérdida dolorosa y no solo desde el punto de vista artístico, que era un actor todoterreno fantástico, sino desde el punto de vista laboral. Juan Diego era un gran activista siempre en primera línea del colectivo de los actores para cualquier reivindicación. Recuerdo los últimos años del Franquismo cuando se puso al frente, junto a Concha Velasco, de las reivindicaciones que incluso llevaron a gente a la cárcel en la huelga de actores, la única que ha habido nunca en este país.

–Con la penetración de las redes sociales y lo políticamente correcto, ¿se echa un poco en falta ese compromiso entre los actores más jóvenes?

–Puede que el compromiso individual siga teniendo la misma fuerza que antes, pero sí parece que es cierto que la capacidad de convocatoria de la gente en colectivo parece que está un tanto adormecida. Quizá sea por las redes sociales, aunque yo no participo para nada de ellas, pero es cierto que uno de los fenómenos asociados a las redes sociales es que aíslan, van en contra de la reunión y la capacidad de convocatoria. Y quizás ciertas cosas que antes se hacían convocando a los actores a las puertas de un ministerio, ahora se hacen con un tuit. Pero como digo, yo estoy al margen de todo eso, no tengo redes sociales de ningún tipo, así que no lo sé a ciencia cierta.

–En Asturias tenemos un referente en el ámito teatral como es el Palacio Valdés, en Avilés. ¿Cómo se ve desde fuera?

–El Palacio Valdés (y me repito pero me da mucho gusto), es un gran gran gran referente para toda la profesión. El equipo director, con Antonio Ripoll a la cabeza, han estado haciendo una labor increíble y dando facilidades para que muchos espectáculos se estrenen en Avilés, que es un punto de referencia, un foco de creación teatral importantísimo en el que todos los actores tenemos puestos los ojos. Yo soy feliz cuando voy a Avilés y tiene un público que sabe de teatro. Y es lógico, porque un público que va al teatro cada semana llega a ser un buen conocedor y degustador de teatro.

–¿Y cuándo le volveremos a ver por Avilés?

–-Pues no lo sé. Con el espectáculo que estoy ahora, “Erresuma/Kingdom/Reino”, sobre Shakespeare y dirigido por Calixto Bieito, estoy de gira por España: termina a finales de julio y no está Avilés, así que esta temporada no estaré. Recuerdo que mi última estancia allí fue con “Viejo amigo Cicerón”, hace un par de años, y estoy seguro de que con el próximo espectáculo, quizá dentro de año y medio, apareceré por allí. Porque me encanta pasear por Avilés, ir a comer a Tataguyo y a otros sitios, y hablar de teatro con Antonio Ripoll y con la actual directora, Zaida González, que son gente estupenda.

–Plataformas de streaming: ¿amigas o enemigas?

–Totalmente amigas. Cuantas más posibilidades y cuanta más capacidad de trabajo haya para los profesionales, mejor. Y el público sigue teniendo ganas de ver historias. Yo no creo que haya una crisis del cine: puede haber una crisis de exhibición, pero la gente sigue consumiendo muchísimo cine, muchísimas historias contadas a través de la imagen.