Inglés y Educación Física ganarán peso el próximo curso en Primaria, mientras que Sociales y Lengua menguarán

Inglés y Educación Física ganarán peso el próximo curso en los colegios asturianos. La Consejería de Educación presentó ayer los desarrollos curriculares de Infantil y Primaria, que servirán de “guía” a las direcciones de los centros para adaptarse a la LOMLOE. En concreto, la lengua extranjera contará con una hora más a la semana en Infantil, al incluirse por primera vez en 3 años, y con otra más en 3º y 4º de Primaria. Asimismo, el equipo de Lydia Espina apuesta por la “salud” y aumentará en media hora la asignatura de Educación Física en 5º y 6º curso. Todo este incremento horario se detraerá de Ciencias Sociales y Lengua Castellana y Literatura, que pese a ello seguirá siendo la materia con más presencia en las aulas, con 29 horas semanales en todo Primaria. Otras novedades son: que los colegios deberán dedicar al menos el 20% de su horario a trabajar por proyectos, desaparecerán las calificaciones numéricas, la promoción será automática en los cursos impares, se dará Cultura Asturiana desde Infantil y Religión no contará para nota.

La consejera de Educación, Lydia Espina, y el director general de Ordenación, Evaluación y Equidad Educativa, David Artime, desgranaron ayer en rueda de prensa el contenido de los currículos, conscientes de que la adaptación autonómica a la reforma educativa llega tarde. “Hemos hecho un trabajo enorme. No fue sencillo sacar adelante los decretos con tan poco tiempo”, confesó la Consejera. Y es que el Ministerio de Pilar Alegría sacó los currículos estatales con bastante retraso: entre febrero y marzo. Antes de su presentación pública, el equipo de Lydia Espina mandó una circular a los centros avanzando los cambios fundamentales que entrarán en vigor el próximo curso. David Artime detalló que el texto de Infantil saldrá de forma “inminente” a información pública, mientras que el de Primaria tardará algo más; en cualquier caso se hará “antes de los próximos diez días”. Por su parte, los de Secundaria y Bachillerato serán avanzados la próxima semana.

“Lo importante es adquirir conocimientos, no si el niño saca un 8,3 o un 7,9”, dice la Consejera

Infantil. El nuevo currículo incluye por primera vez la etapa de 0 a 3 años, con el objetivo de darle un impulso educativo y que deje de ser solo un ciclo asistencial y de cuidados. Asturias potenciará la enseñanza de Inglés con su implantación en 3 años, lo que supondrá un incremento de la carga horaria total en la etapa. Así, a partir del próximo curso habrá entre tres y cuatro horas semanales –ahora eran entre dos y tres–, que Educación pide impartir “preferiblemente en sesiones de 30 o 45 minutos”. “Tendrá una perspectiva lúdica y fomentará el aprendizaje de las destrezas de la comunicación oral”, explicó el director general de Ordenación Educativa. En esta etapa se reforzará también la enseñanza de la cultura asturiana, “introduciendo elementos transversales que tengan en cuenta el contexto en el que está inmerso el alumnado”.

Primaria. Las asignaturas pasarán a denominarse áreas y serán ocho: Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, Educación Física, Educación Artística, Lengua Castellana y Literatura, Lengua Extranjera, Matemáticas, y Valores Cívicos y Éticos. Esta última materia es nueva y se impartirá en 6º, con dos sesiones semanales de 45 minutos. La norma estatal solo decía que debía impartirse en el último ciclo, es decir en 5º o 6º. El Principado ha optado por 6º al considerar que es más aconsejable desde el punto de vista pedagógico al tratarse de “un año clave para la transición a Secundaria”.

Al esquema anterior se suman Lengua Asturiana y Literatura o Cultura Asturiana (a elegir), que mantienen el peso actual. Por su parte, Religión sigue con el mismo horario (dos horas a la semana), pero sus calificaciones no contarán para el expediente académico y dejará de tener asignatura espejo. Es decir, habrá una alternativa (llamada Atención educativa) pero tampoco será evaluable.

Nuevamente, el aprendizaje del Inglés será una de las grandes apuestas del Gobierno autonómico: incrementará su enseñanza en una hora semanal. De esta forma, habrá seis horas en 1º y 2º, y ocho en 3º, 4º, 5º y 6º. Por otro lado, la intención de la Consejería de Educación es promocionar la salud y ha incluido en el texto un aumento de media hora semanal en Educación Física en 5º y 6º. Los alumnos de 1º a 4º tendrán cuatro horas, mientras que los del último ciclo, cuatro y media. El incremento de Inglés y Educación Física se hará a costa de reducir Ciencias Sociales (perderá media hora en 5º y 6º) y Lengua Castellana (se acortará dos horas y media entre el segundo y el tercer ciclo, de 3º a 6º).

Trabajo por proyectos. La LOMLOE establece que los centros deberán dedicar “un tiempo semanal” al trabajo por proyectos transversales. Se trata, explicó el director general David Artime, de que los alumnos trabajen “problemas reales y prácticos”, trabajando distintas áreas. A diferencia de otras comunidades que dejan que sean los centros quienes fijen ese tiempo mínimo, la Consejería de Educación de Asturias ha optado por ponerlo ella misma. En consecuencia, los colegios deberán dedicar “al menos el 20% del horario” al desarrollo de proyectos integrados. Equivaldrá a un día lectivo y es un mínimo que “los centros asturianos pueden y deben” emplear para esta función, dijo Artime.

Hasta ahora, ya se educaba por proyectos en algunos colegios, sin embargo, a partir del próximo curso tendrán que hacerlo todos. “Pueden dedicarle el 20% del horario o el 100%; eso ya queda en sus manos”, indicó el director general. “Tenemos que caminar hacia el trabajo competencial. Decidimos poner un mínimo también por buscar la uniformidad en toda la comunidad”, apuntó Lydia Espina. Un ejemplo de proyectos, puso la Consejera, es un “huerto escolar o una radio”, abarcando varias asignaturas del currículo.

Promoción. Los seis cursos de Primaria se organizarán en ciclos de dos años. La promoción será automática en los cursos impares y se decidirá por consenso del equipo docente en los pares. Esto quiere decir que los estudiantes solo podrán repetir (llegado el caso, porque será algo “absolutamente excepcional”, según precisó la Consejera) en 2º, 4º o 6º. En cualquier caso, solo se podrá repetir una vez por etapa. Si no hay acuerdo, se aplicará la mayoría simple, con el voto de calidad del tutor. Cuando el progreso del alumno no sea el adecuado, los colegios establecerán medidas de refuerzo. “Los equipos docentes deberán responder a la siguiente pregunta: ¿En qué medida puede este estudiante continuar con éxito sus estudios?”, comentó David Artime. La consejera Lydia Espina defendió el modelo que recoge la LOMLOE y que en cierta medida ya se venía aplicando: “No necesitamos tomar decisiones de promoción en todos los cursos. Tenemos que dar tiempo al alumnado a que madure y por eso vuelven los ciclos”.

Otro cambio que introduce la reforma y que las comunidades no pueden alterar es que las calificaciones dejarán de ser numéricas. Habrá en su lugar una “evaluación cualitativa y personalizada”. Dicho con otras palabras, lo que verán las familias en los boletines de notas será: Insuficiente, Suficiente, Bien, Notable y Sobresaliente. Espina también celebró esta novedad con respecto a lo que hay hoy en día: “Se trata de poner el foco en el proceso de aprendizaje. Lo importante es la adquisición de conocimiento, no si el niño sacó un 8,3 o un 7,9. Así no ponemos etiquetas. Estamos en edades muy tempranas y debemos motivarlos para que sigan aprendiendo”. Eso no quita, aclaró, que si alguna familia quiera conocer la cifra numérica, el centro se le facilite. Aunque los detalles de promoción (muy polémicos) de Secundaria y Bachillerato se desvelarán la semana que viene, la Consejera adelantó que en la ESO no habrá promoción automática.

Evaluación por ámbitos. Relacionado con lo anterior, el Principado dará posibilidad a los centros de organizar la enseñanza y la evaluación por ámbitos de conocimiento. Estos ámbitos son agrupamientos de varias áreas (asignaturas). Por ejemplo, el ámbito científico tecnológico incluiría Ciencias de la Naturaleza y Matemáticas. “Responde a un enfoque más integral y transversal”, comentó David Artime. Los colegios, no obstante, podrán optar por un modelo mixto, impartiendo una parte del currículo por áreas y la otra por ámbitos.