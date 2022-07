La comisión sobre los abusos en la Iglesia, con una gijonesa en sus filas, inicia su trabajo

El pasado 10 de marzo el Congreso aprobó una medida histórica. Con una amplísima mayoría –solo Vox votó en contra– acordó encargar al Defensor del Pueblo la creación de una comisión de expertos para investigar los casos de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica. En el equipo confeccionado por Ángel Gabilondo, que tiene como misión esclarecer todo lo ocurrido en torno a las agresiones y sentar las bases para intentar que no vuelva a suceder en el futuro, estará la abogada gijonesa Leticia de la Hoz, quien asume esta labor con "absoluta responsabilidad e ilusión": "Es un momento histórico y una oportunidad para cambiar las cosas".

La comisión asesora está formada por 20 miembros. De ellos, tres representan a la institución del Defensor del Pueblo –la Adjunta Primera, la Adjunta Segunda y el propio Gabilondo– y 17 son asesores externos, profesionales "con experiencia en la atención a víctimas, con conocimiento en victimología o en el ámbito jurídico, o especialistas en derechos humanos", tal y como se especifica desde el propio órgano.

Es en este perfil en el que encaja a la perfección De la Hoz. Es abogada rotal –puede actuar ante un Tribunal Eclesiástico–, está especializada en casos de acoso y abuso y es además fundadora de la asociación Infancia Robada, integrada por víctimas de abusos sexuales. "Cuenta con el apoyo de gente muy diversa", revelan fuentes cercanas a la oficina del Defensor del Pueblo sobre los puntos fuertes de esta palentina criada en Gijón que actualmente desarrollada su carrera profesional en Madrid.

"Cuando recibí la llamada del Defensor del Pueblo sentí que estaba ante un momento histórico. Me lo he tomado como un encargo con el que podremos cambiar las cosas, porque se nos pide un informe de lo que ha pasado, pero también de qué medidas podemos tomar para que esto no vuelva a pasar", destaca De la Hoz, quien impulsó varios puntos incluidos en el proyecto de ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, asunto sobre el que fue ponente en el Congreso.

Y es que la letrada, que permanece colegiada en Gijón, tiene el fiel convencimiento de que las medidas y conclusiones que se obtengan en esta comisión servirán en un primer momento para analizar los abusos en la Iglesia católica, pero luego "también servirán para evitar el abuso en general".

Las sesiones de la comisión comienzan hoy mismo, cuando sus miembros se reunirán por primera vez para sentar las bases de la metodología de trabajo que seguirán. "Vamos a intentar escuchar al máximo de gente posible. A personas que tenga cosas que aportar", adelanta la letrada, quien estima que la comisión podría tener el trabajo listo en algo más de un año.

El objetivo concreto de la comisión es, tal y como ha trasladado el Defensor del Pueblo a todos sus miembros, "elaborar un informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos". Por ello, y pese a que el propio Gabilondo aseguró en marzo que la idea era "determinar hechos y también responsabilidades", parece improbable que este trabajo vaya a derivar en responsabilidades penales para los miembros de la Iglesia. "En muchos casos estamos hablando de que los agresores están fallecidos. Más bien se pretende que a partir de ahora la sociedad mire hacia el lado correcto y no hacia otro lado como a lo mejor miraron las instituciones en otro momento", argumenta De la Hoz.

"Denunciar ayuda"

La gijonesa destaca la importancia de denunciar sin importar el tiempo que haya pasado desde la agresión. "Si están preparados para contarlo les aconsejo que lo hagan. Y que lo hagan a través del Defensor del Pueblo. Además de ser curativo para las víctimas también nos ayudará en la investigación y pondrá su granito de arena para acabar con esta lacra", asegura la letrada, que también forma parte de Justice Initiative, una plataforma a través de la cual juristas de 24 países, entre los que se encuentra De la Hoz, leyeron una moción en el Consejo Europeo para que todos los países luchen contra los abusos a menores.

"En España ahora vamos a dar un paso más en este sentido. No sé si se debería haber hecho antes. Cada sociedad tiene un proceso de maduración distinta. Lo importante es que se va a hacer una investigación en serio, con ganas de llegar al fondo del asunto y de poner las bases para que no vuelva a ocurrir", destaca De la Hoz, la letrada que estampará su firma en un momento histórico en la lucha contra la pederastia.