El músico asturiano "Perse" lanza nuevo disco (y ya puedes escuchar su primera canción)

La perseverancia de Pablo Gómez (Oviedo, 1990) le ha llevado a seguir componiendo canciones, grabándolas y presentándolas en directo a lo largo de los últimos quince años, fuera con la banda pop-rock de sus tiempos universitarios en Madrid, con sus primeros tanteos en solitario y, ahora, con el renacer de su proyecto más personal. Así, "La Perseverancia", se llamaba la fábrica de conservas, en Figueras, que acabó dando nombre a la finca donde su abuelo estableció su casa y donde él pasó los veranos, aprendió a navegar y se ganó el apelativo "Perse" entre sus amigos. Hoy es la firma de su proyecto, que este mismo viernes presenta el single "Inefable", adelanto de su nuevo disco, "Norte", que se publicará el 20 de enero.

Pablo Gómez –"Perse"– hace este nuevo viaje en solitario pero arropado por un creciente equipo de músicos y asistentes, desde Jorge Villaboy ("Los Morrigans"), que le ha producido la grabación de estas canciones en Tutú estudios durante los últimos veranos, a Héctor García Roel (el guitarrista de "Ryden") que hace las veces de director musical de su nueva banda, también con Carlos Gamón y Jhonny Sanchez.

Esos músicos saldrán, no obstante, en determinadas ocasiones. Estuvieron en el concierto del 28 de junio donde "Perse" dijo adiós a la primera versión de su proyecto, cerrando la etapa que inició con las canciones de "Quiero tu fugacidad". Esas composiciones nacieron antes del covid, marcadas por otra forma de escribir, explica. "Ya antes de la cuarentena, y también durante, me obsesioné con la forma de contar; empezaron a salir canciones distintas, letras más poéticas, con frases no tan explícitas. Así salió ‘Norte’, donde también está muy presente el mar, porque había muchas sensaciones que experimentaba cuando navegaba de crío por la ría, y ahora, que quería plasmar". Es esa nueva colección de canciones la que echa a rodar ahora como nueva etapa de "Perse", y aunque en su origen y en su rodaje tienen mucho más de acústico que de banda, sí tiene previsto hacer algunas presentaciones en formato grande y su single, "Inefable", curiosamente, se crece en tiempo medio pop-rock. En esa canción Pablo Gómez quiso "poner la salud mental encima de la mesa", "hablar de la ansiedad, algo que nos pasa a muchos y que es normal". Al final, concluye, "enlaza también con la idea de escaparse a un sitio donde puedas reflexionar, que puede ser Asturias, y también del coraje, algo muy asturiano, para afrontar estas situaciones".

Mucho antes de llegar a esta nueva singladura, Pablo Gómez se inició en la música con la música que escuchaba en casa y con el instrumento que era la afición de su padre. De esa guitarra y de ese escuchar mucho a Juan Luis Guerra salieron composiciones preadolescentes de cantautor protesta contra el hambre en el mundo. Luego llegaron los años de la Universidad, en Madrid, donde encontró otros dos "Pablos" con los que tocar. En ese momento le apasionaban tanto John Mayer como "La sonrisa de Julia", el pop-rock nacional y el blues-soul norteamericano, y con la banda que había montado, “La brújula del pelícano”, llegaron a ganar la rock’n’roll maraton de Madrid y a tocar en The Cavern, en Liverpool. "Estuvo muy bien, pensé que ya me podía retirar después de aquello". Pero no. Lo que se echó a un lado fue aquel proyecto, pero él siguió, convencido de que ahora podía intentar dar salida a esas otras canciones más personales y tratar de poner en pie un proyecto musical a su manera. "Tomar yo solo las decisiones sobre la trayectoria que quería llevar". Con esas ha llegado a este nuevo disco, que presentará en Asturias en acústico en enero, y con banda, en Madrid, en junio. El calendario para este nuevo curso va sumando nuevas ciudades, como Alicante y Valladolid. Sin prisa, sin pausa, "Perse" no para: "Ahora se trata de rodarlo y que el proyecto vaya creciendo".