Un filme conmovedor y valiente

Los nazis utilizaron el cabello humano para hacer sayales. En Auschwitz, sobrecogido ante la vitrina que contenía dos toneladas de pelo, sobre todo de mujeres judías, Félix Grande se sintió urgido a escribir el que sería su último libro, "La cabellera de la Shoá". El poemario conmovió tanto a Fuensanta "La Moneta", prestigiosa bailaora, coreógrafa y profesora de baile flamenco moderno, que, en plena pandemia, se atrevió a montar un espectáculo inspirado en el tema del libro y titulado "Frente al silencio", de enorme fuerza y plasticidad. Finalmente, el novelista, poeta y cineasta Emilio Ruiz Barrachina, amigo íntimo de Grande y profundo conocedor de su obra, decidió urdir con estos mimbres una película que replica el título escogido por "La Moneta" para su función y que, como ocurre con casi toda su filmografía, interpela directamente al espectador; a cambio, le entrega un material conmovedor y valiente.

Como puede adivinarse en lo hasta aquí dicho, "Frente al silencio" es el resultado del diálogo entre lenguajes diversos, pero que Ruiz Barrachina extiende a un discurso más amplio, que pone al día los debates siempre abiertos en torno a los totalitarismos, sus causas y consecuencias, hablando esta vez de la violencia, más o menos sibilina y en ocasiones física, que aún hoy, en nuestro hábitat supuestamente moderno y civilizado, se ejerce sobre las mujeres y sobre otros colectivos señalados como fuera de la norma. Y, para ello, ubica la leve pero radical trama en el mundo de la cultura flamenca, aunque solo para proporcionarle un escenario a la discusión. De esta forma, se despeja sorprendentemente la pregunta que cualquiera podría hacerse, y que, de hecho, se habrá formulado al leer una sinopsis de la historia: la de cómo enlazar mundos tan distantes como el de la Alemania de Hitler y el de la Andalucía de hoy. La respuesta está en la evidencia de que hablamos de un asunto universal. En este sentido, por cierto, el hecho de que el estreno de la película en Asturias haya coincidido con el Día de la Memoria Democrática no deja de redundar en el significado de las intenciones del autor.

Por lo demás, con "Frente al silencio" Ruiz Barrachina vuelve a demostrar que aún es posible, con un presupuesto pequeño, hacer películas ambiciosas y grandes. En este caso, ha reunido a buena parte del equipo técnico con el que nos entregó "Tristesse", su anterior film de ficción, rodado en Asturias, lo que le ha asegurado un resultado óptimo. Partiendo de un guion propio, y como gran relojero que también es, ha sabido ensamblar perfectamente las distintas piezas de la maquinaria, desde la fotografía y la música, donde destacan la guitarra de Alfredo Lagos y la voz de Jeromo Segura, hasta la dirección de actores, estos últimos no profesionales, al frente de los cuales se encuentra la propia Fuensanta "La Moneta", espontánea y madura. Así, consigue escenas de excelente tensión dramática, como la de la madre (Samara Fernández), discutiendo con su hija (Lucía Aguilar), por el empeño de la chica de formarse como artista, haciendo frente contra viento y marea a los prejuicios machistas de los que la cultura flamenca en particular, pero no solo ella, sigue padeciendo. Mención especial merece la visita de la protagonista y de su productor al campo de concentración de Auschwitz, secuencia que se ve con el corazón en la garganta. No podemos dejar de citar al actor asturiano Miguelo García, quien vuelve a ponerse en la piel de un productor artístico, como ya ocurriera en "Tristesse", y lo hace con solvencia, dibujando ahora un personaje mucho más empático con las personas con las que trata que el que le tocara en suerte en la anterior película. Finalmente, tanto las secuencias extraídas de la grabación del espectáculo de "La Moneta" en Granada, como el "tempo" narrativo marcado por un brillante montaje, consiguen completar una película de enorme plasticidad, que por momentos rinde tributo al genio de Carlos Saura.

Auguro a "Frente al silencio" un largo y exitoso recorrido, iniciado con cuatro premios en la reciente edición del Festival Internacional de Cine Adolph Zukor, de Hungría; entre otros, el de mejor película y el especial del jurado.