"Les Luthiers" inician en Asturias la gira nacional de "Gran Reserva": hoy y mañana estarán en Gijón

El humor de siempre de hace medio siglo actualizado, con píldoras nuevas que han ido surgiendo con el paso de los años, pero con esa misma esencia que les hace característicos. "Les Luthiers" inician hoy en Gijón su gira a nivel nacional, tras su estancia en Madrid, con el espectáculo "Gran reserva". Tanto hoy como mañana actuarán en el teatro Jovellanos (todas las entradas están agotadas) a las 18.00 horas, antes de continuar su estancia en Asturias, ya que actuarán del 5 al 8 en Oviedo (hay localidades disponibles), en el Auditorio Príncipe Felipe.

Carlos López Puccio, Jorge Maronna, Roberto Antier, Tomás Mayer-Wolf, Martín O`Connor y Horacio Tato Turano forman parte de un reparto en el que también estarán como alternantes Pablo Rabinovich y Santiago Otero Ramos.

"Hay que tener ganas de disfrutar con este humor que trata de ser refinado, universal y atemporal", reconoció Carlos López Puccio, uno de los componentes históricos del grupo, en una entrevista en LA NUEVA ESPAÑA.

El espectáculo es una antología que reúne algunos de los grandes éxitos de sus 55 años de historia. No faltarán clásicos como "La Balada del 7º Regimiento", "San Ictícola de los Peces", "Entreteniciencia Familiar", "La Hora de la Nostalgia", "Quien conociera a María amaría a María", el bolero "Perdónala", "Música y Costumbres de la Isla de Makanoa" o "Rhapsody in Balls". Delicias para los espectadores asturianos, que tendrán varias oportunidades para disfrutar de su humor en los próximos días.

"Les Luthiers", que recibieron el premio "Princesa de Asturias" de Comunicación y Humanidades en 2017 cuando cumplieron medio siglo de vida, se reencuentran ahora con Asturias, donde llegan con la intención de hacer reír a todo la familia. "El humor sigue siendo humor, no se puede calar tan hondo, si no, no se podría hacer humor con nada más, pero lo que puede lastimar lo tratamos de quitar", analizó Martin O’Connor en Madrid, donde "Les Luthiers" presentaron esta gira en la que, además de a las dos ciudades principales asturianas, les llevará a Gerona, La Coruña, Salamanca, Vigo y Madrid –donde ya estuvieron el pasado mes de mayo–.